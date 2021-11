¿Disclosure se enfermó por comer en Pujol?

Poco antes de que llegara la hora de su presentación en el Escenario Doritos del Corona Capital 2021, Disclosure anunció la cancelación del esperado concierto en México.

Estaban programados a las 20:50 horas del sábado 20 de noviembre, y a las 20:00 horas de ese día la página de Facebook del Corona Capital publicó que el dúo británico de música electrónica no se presentaría por el “malestar físico” de uno de sus integrantes.

En su Twitter, Disclosure detalló: “Siento mucho que hayamos tenido que cancelar esta noche México. Estoy en la cama con oxígeno con una infección estomacal bastante grave. No es nada agradable. He intentado todo lo que puedo hacer para que esta noche suceda pero estoy demasiado enfermo. ¡Amamos tanto a México y esto apesta!”. Asimismo, compartió una imagen de Guy Lawrence enfermo y recostado.

¿Pues qué comió Disclosure?

Los comentarios se sus seguidores no tardaron: “No estabas preparado para los taquitos al pastor de nuestro país”, “esos tacos de a peso por pieza no fueron buena idea después de todo”, “se les dijo que no comieran en el mercado”.

Sin embargo, los fans no tardaron en relacionar el malestar estomacal de Guy con las historias que vieron en su Instagram, donde se les observaba comiendo mole en el restaurante Pujol.

“¿Sí habrá sido por el mole del Pujol? O no le avisaron que no se toma del agua de la llave?”, “la próxima vez no vayas a Pujol”, “Pujol enferma a todo el mundo con sus prácticas laborales, sus bajos pagos y sus altos precios”, “¿es esta una señal divina para cerrar Pujol?”, “la próxima vez deberías comer taquitos”, “eso pasa por comer en restaurantes de gente rica, hubieran comido unos taquitos en el Zócalo de la Ciudad de México”.

El enojo trascendió a las reseñas de Google Maps del prestigiado restaurante del chef mexicano Enrique Olvera, el cual ayer se posicionó en el número 5 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, lista que reconoce a los mejores de Latinoamérica; además, en octubre obtuvo el lugar 9, dentro de los mejores del mundo en The World’s 50 Best Restaurants 2021.

¿Fue culpa de Pujol?

Al día siguiente de su publicación sobre el malestar de Guy, Disclosure aclaró en Twitter que no se debió a Pujol:

“No fue por Pujol. Fuimos con 5 personas y todos estaban bien. Fue por una bebida con hielo malo. Además... no me he muerto”, escribió.

Sin embargo, el enojo de los fans sigue en Google Maps, donde en las últimas horas se han escrito reseñas en las que culpan a la comida de Pujol por la cancelación en el Corona Capital:

“El vato de Disclosure canceló en Corona Capital porque se enfermó comiendo aquí”, “casi acaban con la vida de un integrante de Disclosure. La verdad es una pena que el restaurante solo sea célebre por este tipo de situaciones, por mal trato a sus empleados y por un menú exageradamente caro para lo que ofrece”, “este lugar dejo sin un headliner del Corona Capital porque casi asesina a uno de los integrantes de Disclosure”, se lee en los comentarios.