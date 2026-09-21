‘Hombre al agua’: Estreno, reparto y trama de la tercera película dirigida por Gael García

Estos son los detalles de 'Hombre al agua', tercera película que dirige Gael García Bernal. (Foto: EFE)

Hombre al agua, la nueva película dirigida por Gael García Bernal, lleva a la pantalla una historia que retrata varias de las temáticas que atraviesan a la sociedad mexicana, desde la migración y la política hasta los problemas que pueden surgir dentro de un matrimonio.

La película mexicana representa el tercer proyecto del protagonista de ‘Amores Perros’ como director. Su debut detrás de cámaras ocurrió con ‘Déficit’ en 2007, mientras que posteriormente dirigió Chicuarotes, protagonizada por Benny Emmanuel.

Ahora, Gael García Bernal regresa con una comedia que también cuenta con la participación de Ricky Martin, quien además se desempeña como productor ejecutivo. Para el cantante puertorriqueño, la cinta representa su regreso al cine después de 30 años.

Cartel oficial del estreno de 'Hombre al agua', nueva película de Gael García. (Foto: Cinépolis)

¿De qué trata ‘Hombre al agua’, nueva película de Gael García Bernal?

Gael García Bernal protagoniza Hombre al agua como Camilo, un guardavidas cubano que evita que Abel, un empresario mexicano, muera ahogado en el mar.

Después de este encuentro, Abel invita a Camilo a Yucatán para ofrecerle trabajo en una de sus empresas. El cubano acepta la propuesta y decide mudarse a México, donde comienza una nueva vida.

En la península de Yucatán conoce a Juana, una deportista y única hija de Abel. La relación entre ambos avanza rápidamente hasta que deciden casarse y posteriormente tienen una bebé.

Sin embargo, la nueva vida de Camilo está lejos de ser perfecta. Cuando comienza a sentirse seguro dentro del imperio empresarial de Abel, él decide cambiar de rumbo, abandonar sus negocios y dedicarse a la política con la intención de buscar una gubernatura.

Al mismo tiempo, el matrimonio de Camilo y Juana comienza a enfrentar problemas. Lo que inicialmente parecía una relación sólida muestra sus fallas, mientras que un nuevo proyecto para ella hace que se concentre cada vez más en su trabajo y descuide su vida familiar, dejando a su pequeña hija al cuidado de Camilo.

A esta situación se suman nuevos personajes que podrían cambiar por completo la vida de los protagonistas y poner a prueba sus relaciones. Todo esto se desarrolla desde la comedia, mientras la película mexicana aborda temas como la migración, la política, la familia y las dificultades de las relaciones de pareja.

'Hombre al agua' cuenta con la participación especial del cantante Ricky Martin. (Foto: AP)

¿Cuándo se estrena ‘Hombre al agua’, nueva película de Gael García?

Hombre al agua llega de manera exclusiva a los cines de México, a través de Cinépolis, el jueves 24 de septiembre.

Actualmente, la preventa se encuentra disponible tanto en la página web como en la aplicación de la cadena de cines, con funciones tradicionales. Al comprar los boletos de manera digital se genera un cargo de 6 pesos por comisión por cada entrada.

La producción cinematográfica ya tuvo proyecciones en el Festival de Cine de Venecia y en la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Reparto de ‘Hombre al agua’

Gael García Bernal encabeza el reparto de Hombre al agua, acompañado por Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Ricky Martin y otros actores que dan vida a los personajes que rodean la historia de Camilo.