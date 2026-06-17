¿Quién es Manuel García, sobrino nieto del escritor Juan Rulfo, que fue captado junto a Shakira?

La cantante Shakira fue captada mientras compartía una velada con el actor mexicano Manuel García en el The Sunset Tower Hotel, en Hollywood, lo que desató especulaciones sobre una posible relación entre el sobrino nieto del escritor Juan Rulfo.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a la intérprete colombiana y al protagonista de la película Pedro Páramo baile y baile. Sin embargo, en ningún momento se les vio besándose o abrazándose, por lo que no existen señales claras que confirmen un romance.

Además, García-Rulfo ha sido relacionado sentimentalmente con la actriz Audrey McGraw desde 2024, aunque ninguno de los dos ha revelado públicamente si continúan juntos.

¿Quién es el actor mexicano Manuel García-Rulfo?

Manuel García-Rulfo nació en febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con la revista Quién, proviene de una familia dedicada a la ganadería, aunque decidió tomar un camino distinto y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac.

Posteriormente se mudó a Estados Unidos para formarse como actor en la New York Film Academy y complementó su preparación en el Larry Moss Studio, en Los Ángeles.

Su primer trabajo fue el cortometraje Valle de lágrimas, estrenado en 2006, según IMDb. Más adelante participó en producciones mexicanas como Perfectos desconocidos, antes de dar el salto a Hollywood.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt; Cake: Una razón para vivir, junto a Jennifer Aniston y Escuadrón 6, protagonizada por Ryan Reynolds.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó con la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, en la que interpreta al abogado Mickey Haller.

Recientemente protagonizó la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo para Netflix y también está en el elenco de Jurassic World: Rebirth, junto a Scarlett Johansson.

En el plano personal, comenzó una relación con Audrey McGraw en 2024, aunque la pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Además de la actuación, García-Rulfo es un apasionado de la fotografía y suele llevar consigo una cámara digital, aunque ha expresado que prefiere la fotografía análoga.

Manuel García Rulfo es un actor conocido por participar en 'Jurassic World: Rebirth'. (Crédito Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es la relación de Manuel García-Rulfo con Juan Rulfo?

El actor ha explicado que el escritor Juan Rulfo era primo hermano de su abuelo paterno, por lo que el autor de Pedro Páramo es, en términos familiares, su tío abuelo.

Por ello, interpretar al protagonista de la adaptación de la novela para Netflix tuvo un significado especial para él.

“Tiene mucho significado para mí y para mi familia allá en Guadalajara. Es algo lejano, no me gusta colgarme de la fama, pero sé que era cercano a mi abuelo. Mi papá lo vio en reuniones familiares, pero no deja de ser increíble trabajar en esta obra”, declaró en una entrevista con Aristegui en octubre de 2024.

¿Cómo fue la reunión de Manuel García-Rulfo y Shakira en Hollywood?

Los rumores sobre una posible relación entre Shakira y Manuel García-Rulfo comenzaron después de que ambos fueron vistos en el exclusivo The Sunset Tower Hotel, ubicado en West Hollywood, California.

Hasta ahora, ni Shakira ni el protagonista de The Lincoln Lawyer han hecho declaraciones sobre el encuentro o sobre las especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes.

Por el momento, la reunión entre ambas celebridades permanece como un encuentro del que se desconocen más detalles