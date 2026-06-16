Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, fue vinculado a proceso: Esto sabemos del caso

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, reveló que se encuentra en un proceso legal con una televisora para la cual trabajó en distintos programas, conflicto que escaló a lo legal y presuntamente lo vincularon a proceso.

El productor explicó que le fue notificada una demanda millonaria por presuntamente incurrir en un presunto fraude, señalamiento que originó una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Andrés Tovar confirmó la demanda penal en su contra y contó su versión de los hechos.

Andrés Tovar trabaja en la producción del programa 'Acércate a Rocío al Límite' . (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Andrés Tovar sobre el problema legal que enfrenta?

El productor de programas de TV explicó en un video publicado en Instagram que la controversia comenzó tras una disputa con Imagen Televisión, empresa para la que trabajó durante varios años.

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen, empresa en la que creí, desarrollé y produje más de 6 mil horas de programación. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y el acuerdo; al no encontrar una solución, demandé por la vía civil para reclamar mis derechos”, comentó.

Andrés Tovar, pareja de Maite Perroni, aseguró que, en respuesta a esa acción, la televisora presentó una denuncia penal por presunta falsedad de declaración y fraude.

Asimismo, confirmó que fue vinculado a proceso, aunque enfatizó que esta medida únicamente permite que continúe la investigación y no implica una sentencia condenatoria.

“No es una sentencia y no representa culpabilidad, permite que continúe la investigación para presentar pruebas”, explicó.

¿Por qué comenzó el pleito legal de Andrés Tovar?

De acuerdo con la versión del productor, el conflicto se originó debido a que existen trabajos y programas que realizó para la empresa y que, según afirma, no le fueron pagados.

Por ello, decidió recurrir a la vía civil para exigir el cumplimiento de sus derechos, situación que derivó posteriormente en una denuncia penal.

“Defender tu trabajo e ideas no puede convertirse en un crimen. Esto no es solo por mí, es por un precedente para autores, compositores, escritores, comunicadores y diseñadores, porque si defender tu trabajo y lo que legítimamente te corresponde es un delito, entonces nadie está a salvo”, expresó.

Finalmente, la expareja de Claudia Martin afirmó que actualmente vive una “persecución y criminalización”, aunque dijo confiar en las autoridades para esclarecer los hechos.

¿Quién es el productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni?

Andrés Tovar es un productor y empresario mexicano con una trayectoria de más de dos décadas en la industria de la televisión. A lo largo de su carrera ha participado en la creación y producción de miles de horas de contenido para distintas cadenas de televisión.

Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran programas de entretenimiento, noticias y espectáculos, principalmente para TV Azteca e Imagen Televisión. También se desempeñó en funciones como ejecutivo y director de producción.

Su nombre ganó mayor notoriedad en el mundo del espectáculo por su relación con la cantante y actriz Maite Perroni, exintegrante de RBD. La pareja confirmó su romance en 2021 y contrajo matrimonio en octubre de 2022.

En mayo de 2023 se convirtieron en padres de una niña llamada Lía, hecho que compartieron con sus seguidores en redes sociales.