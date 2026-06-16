Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’, despierta del coma, pero sigue ‘muy grave’

Bonnie Tyler ya no está en coma, pero sigue "muy mal" y cancela próximos conciertos. EFE/ Moncho Fuentes

La cantante Bonnie Tyler, conocida mundialmente por éxitos como ‘Total Eclipse of the Heart’, salió del coma en el que permanecía desde mayo; sin embargo, su estado de salud continúa delicado.

La actualización fue difundida por su equipo mediante un comunicado publicado en su sitio oficial, donde señalaron que tras salir del coma inducido, permanece bajo estricta atención médica especializada.

“Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su condición está mejorando, el proceso es lento. Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero llevará tiempo", menciona el mensaje.

Bonnie Tyler fue inducida al coma tras una cirugía de emergencia. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Bonnie Tyler cancela conciertos para el resto del año por salud

Debido a esta situación, la cantante canceló conciertos para concentrarse en su recuperación: “En la medida de lo posible, pospondremos hasta el próximo año todos nuestros espectáculos restantes de este verano. Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto. Por el momento, mantenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse”.

Tyler se presentaría en el festival Sunshine de Worcester en agosto, tenía shows en Europa y un concierto en el Utilita Arena de Cardiff el 17 de diciembre.

El equipo se disculpó “por la decepción que esto pueda causar” y agradeció la “enorme muestra de cariño y apoyo”: “Queremos decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y está muy agradecida por ellos”.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

La cantante, nacida como Gaynor Hopkins, fue hospitalizada a principios de mayo en Faro, Portugal, ciudad donde reside. De acuerdo con la información difundida por su equipo, la artista se sometió a una cirugía intestinal de emergencia.

Tras la operación, los médicos decidieron inducirle un coma como parte del tratamiento para facilitar su recuperación. Se trata de una sedación profunda causada por fármacos, con la cual se intuba al paciente y se le da asistencia respiratoria mecánica.

En aquel momento, su representante, Matt Davis, explicó que la medida formaba parte del protocolo médico y pidió privacidad para la familia mientras continuaba la atención hospitalaria.

No se han dado a conocer detalles sobre la causa que hizo necesaria la intervención quirúrgica.

¿Quién es Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler es una cantante originaria de Gales que alcanzó notoriedad internacional a finales de la década de 1970 con temas como ‘Lost in France’ e ‘It’s a Heartache’.

Su consagración mundial llegó en 1983 con ‘Total Eclipse of the Heart’, canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década y que encabezó listas de popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria también destacó con temas como ‘Holding Out for a Hero’ y ‘If You Were a Woman (And I Was a Man)’, además de acumular varias nominaciones a los premios Grammy.

En 2013 representó al Reino Unido en el concurso Eurovision Song Contest 2013 con la canción ‘Believe in Me’. Una década después, en 2023, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en reconocimiento a su contribución a la música.

Con información de EFE