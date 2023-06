Andrés Tovar revela video inédito que Talina Fernández le pidió publicar tras su muerte

Talina Fernández murió a los 78 años luego de ser hospitalizada de emergencia, por lo que el productor Andrés Tovar cumplió uno de sus deseos al publicar un video grabado durante las fiestas decembrinas de 2020, en donde la conductora se muestra feliz y agradecida por tener trabajo en la televisión mexicana.

El material inédito forma parte de uno de los festejos del programa Sale el Sol. “Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”, escribió el esposo de Mayte Perroni sobre la petición. La apodada ‘dama del buen decir’ comenzó su carrera en la década de los 70, pero aseguró que su edad la había alejado de los proyectos.

En sus palabras, refirió que terminaba ese año con una nueva alegría en su corazón. “Cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda más que hacer aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo, me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas”, expresó entonces.

Por ello se refirió a finalizar el año dando gracias a Dios y sus compañeros por sacarla de caer “en una cuesta”. “De repente estoy viva otra vez y tengo nuevos amores; yo no sabía que mi corazón todavía tuviera cupo para tantas personas”, agregó.

Comparto este video a petición de Talina. “Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”- dijo. “Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…” (Navidad 2020)

Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti. pic.twitter.com/C54HZZubzQ — Andrés Tovar (@AndresTovarP) June 29, 2023

La carta que Talina Fernández escribió a Mariana Levy

La actriz Mariana Levy falleció a los 39 años luego de un infarto tras un intento de asalto en 2005, por lo que en su aniversario luctuoso número 16, su madre Talina Fernández le escribió una carta que leyó al aire en el matutino.

“Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá, tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron”, recordó.

Talina expresó ese 2021 que no se quedó con ganas de decirle nada a quien naciera de forma prematura a los 6 meses y medio, con quien salía platicar al ser vecinas. Asimismo, contó que en su velorio pusieron canciones de Pancho Céspedes y reveló que fue egoísta con su dolor al no poder consolar a sus seres queridos.

“No te tengo para abrazarte, para olerte a tu perfume cristal y para que me digas que soy un dolor punzante. Estas aquí, en los recuerdos dentro de mí, estás en tus hijos, en tus hermanos, cada espacio, cada olor, cada amigo, cada música. Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando”.