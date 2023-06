Hospitalizan de emergencia a Talina Fernández: Esto sabemos de su estado de salud

Durante la tarde de este miércoles se dio a conocer que la presentadora Talina Fernández se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México, aunque hasta el momento se desconocen las causas exactas de su internamiento.

Su hijo, el productor Jorge ‘Coco’ Levy, confirmó al programa La Mesa Caliente, que su mamá está internada, aunque no quiso hablar sobre las causas ni dar más detalles.

De acuerdo con información señalada por el programa de Telemundo, la mamá de Mariana Levy se encontraría en terapia intensiva, aunque lo anterior son señalamientos no había confirmado la transmisión.

Talina Fernández fue hospitalizada la tarde de este 28 de junio. (Cuartoscuro / Antonio Cruz)

¿Por qué hospitalizaron a Talina Fernández?

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró al inicio de su programa De Primera Mano este miércoles que Talina Fernández fue internada por un cuadro grave de leucemia, es decir, cáncer en la sangre, y aseguró que se encuentra en terapia intensiva.

“Estoy en condiciones de informar que nuestra querida Talina está viviendo sus último momentos de vida”, señaló el conductor, quien citó como fuente al mismo hijo de Fernández.

Algunas imágenes que ya circulan en Internet muestran a ‘Coco’ y ‘Pato’, hijos de ‘La Dama del Buen Decir’, a las afueras del hospital, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En las instantáneas, captadas por algunos reporteros que ya se dieron cita en el lugar, se le ve a ambos visiblemente preocupados por la salud de su madre, de 78 años.

Tuit de Carlo Uriel. (Foto: Captura de pantalla)

A través de redes sociales, sus seguidores y figuras del mundo del espectáculo le desean una pronta recuperación, a pesar de que también circula la versión de que su enfermedad se encuentra en etapa terminal.

Salud de Talina Fernández en los últimos meses

Durante sus últimas reuniones con la prensa, Talina Fernández señaló que no se había sentido bien de salud, y a pesar de los esfuerzos médicos por saber qué es lo que tenía, no hallaban la causa de su malestar.

Sin embargo, entre los síntomas que presentaba se encontraban cansancio y fatiga extrema; confesó que últimamente se había sentido muy débil.

“He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... estoy como aguada”, dijo hace algunas semanas.