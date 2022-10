Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Verónica Castro: ‘En ocasiones hablo de más’

En días pasados, el nombre de Verónica Castro se vio involucrado en una serie de señalamientos en los que se decía que la presentadora había sostenido conversaciones inapropiadas con menores de edad, a las cuales respondió recientemente en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la tarde de este 5 de octubre, ‘la Vero’ Castro señaló que iba a estar inactiva en su cuenta de Twitter hasta recibir disculpas públicas por parte de Jorge Carbajal, periodista que difundió las acusaciones en su cuenta de YouTube, y Gustavo Adolfo Infante.

“Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona”, escribió la también actriz.

Captura del tuit de Verónica Castro.

¿Por qué Verónica Castro pedía disculpas de Gustavo Adolfo Infante?

El comunicador retomó el tema en su programa hace unos días, y mencionó a modo de consejo que las supuestas víctimas podrían iniciar un proceso legal en contra de la mamá de Cristian Castro si ellas quisieran, sin asegurar que los señalamientos hechos en el programa En Shock fueran ciertos.

“Aseguran haber ido a Miami y haber visto unos chats inadecuados con niñas en aquel entonces menores de edad después de que Verónica Castro condujo el programa Pequeños Gigantes. No los hemos visto, entiendo que no los han mostrado pero yo supongo también que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza porque fácilmente la señora Castro podría demandarlos”, dijo infante en su transmisión.

Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Verónica Castro

Después de la publicación hecha por Castro en Twitter, el presentador de televisión aprovechó un espacio en su programa para aclarar lo ocurrido y disculparse con ‘la Vero’; sin embargo, mencionó que él no había hecho nada malo.

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde”, comenzó.

“Desde que salió este señor youtuber -Jorge Carbajal-, hablé y dije ‘me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo”, explicó Infante.

Así mismo, reiteró que él creía en la inocencia de la actriz de Cuando sea joven, y que el periodista que dio a conocer aquella noticia probablemente lo hiciera con zaña.

“Vero, yo no creo que tú hayas hecho absolutamente nada, creo que es una mente retorcida, como la de este señor, que malinterpreta las cosas. Según yo defendí a la señora”, agregó.