“¿Qué tiene de actriz?”: Gustavo Adolfo Infante demerita nuevo logro de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio continúa cosechando logros en varios ámbitos del mundo del espectáculo, la actuación y la moda. Sin embargo, los comentarios respecto a su trayectoria como actriz no siempre han sido favorables.

En su programa De primera mano, el presentador Gustavo Adolfo Infante emitió su opinión respecto a la reciente afiliación de Yalitza al Sindicato de actores de Estados Unidos, con la cual Aparicio tendría la posibilidad de emitir su voto en los premios Oscar.

Sin embargo Gustavo Adolfo cuestionó que Yalitza tuviera los méritos suficientes para formar parte de ese sindicado, al cual también pertenece Carmen Salinas.

El conductor aseguró que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca no es actriz:

“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, comentó.

Asimismo Infante demeritó el trabajo de Yalitza en Roma, película que le dio la nominación como mejor actriz.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz”

Por otro lado, Gustavo Adolfo emitió su opinión respecto a la cinta dirigida por Alfonso Cuarón; el conductor mencionó que aunque lo señalarán de ‘ignorante’ él sostenía que la película le pareció aburrida.

“Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, mencionó el presentador.

Como comentario final, Infante destacó que reconocía la labor de Yalitza como una exponente necesaria de las comunidades indígenas, sin embargo, no claudicó en su postura respecto a la carrera de Aparicio como actriz.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero dije que la señora no actúa”, destacó.

Gustavo Adolfo Infante no perdió la oportunidad de recalcar sus impresiones acerca de la película Roma: “... me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”, finalizó.