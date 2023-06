Nietos de Talina Fernández se despiden de la conductora: ‘Abraza mucho a mi madre por mí’

Talina Fernández falleció este 28 de junio tras ser internada por complicaciones de salud derivadas de la leucemia que padecía, según confirmó su hijo ‘Coco’ Levy.

‘La dama del buen decir’ ya se encontraba muy grave de salud al momento de su internamiento gracias a la enfermedad, que avanzó rápidamente.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló el productor, visiblemente afectado.

La repentina muerte de la conductora de televisión ha provocado diferentes reacciones de amigos y compañeros del medio, así como de algunos familiares, siendo sus nietos los primeros en dedicar un mensaje a Talina.

Talina Fernández falleció a los 78 años tras ser hospitalizada. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Nietos de Talina Fernández, los primeros en reaccionar a su muerte

A través de sus historias en Instagram, José Emilio y Paula, nietos de Talina Fernández (hijos de Mariana Levy), expresaron su sentir ante el fallecimiento de su abuela, quien tenía 78 años.

La primera en pronunciarse fue Paula, de 21 años, con un pequeño collage de 4 fotos en las que se ve a Talina Fernández cuando era joven. En otra foto, sale sosteniendo la mano de su abuela con la siguiente dedicatoria:

“Gracias por tanto. La mujer más valiente y sabia de mi vida”, acompañado de un emoji de corazón blanco y otro de una paloma blanca.

Historia en Instagram de Paula Fernández Levy, nieta de Talina Fernández. (Foto: Captura de pantalla)

José Emilio, quien está próximo a cumplir 19 años, también se hizo presente en Instagram con una foto en la que aparece abrazando a Talina Fernández. En ella, escribió un mensaje para su abuela, a quien le hizo una petición muy especial.

“No hay palabras, solo abraza mucho a mi madre por mí”, escribió en una primera frase. “Vuela alto, ‘dama del buen decir’, te amo”, finalizó el joven en sus redes sociales.

Historia en Instagram de José Emilio Fernández Levy, nieto de Talina Fernández. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta el momento de esta redacción su nieta mayor, María Levy, no se había pronunciado por la muerte de la también actriz.

Famosos también reaccionan a la muerte de Talina Fernández

Además de sus nietos, otras figuras del espectáculo y amigos de Talina Fernández decidieron expresar sus condolencias a través de redes sociales.

Una de ellas fue Verónica Castro, quien en su cuenta de Twitter compartió una foto de Talina con su hija, Mariana Levy, a quienes recuerda con cariño. “Talina Fernández y Mariana Levi. Así es mi recuerdo AMADAS, bellas y talentosas reunidas por amor. Hasta el cielo. QEPD”, compartió la actriz acompañado de algunos emojis de velas, una rosa y una cruz.

Tuit de Verónica Castro. (Foto: Captura de pantalla)

René Franco es otro de los que se pronunció por la muerte de ‘la dama del buen decir’, de quien destacó sus cualidades y señaló que por fin se reuniría con su hija Mariana, quien falleció en 2005.

“Ha muerto la gran Talina Fernández. Queridísima Talina: que tu corazón se encuentre por fin con el de Mariana y que haya paz. Para ti guerrera, generosa, inteligente, valiente, mis lágrimas, mi total agradecimiento y un aplauso de pie”, escribió.

Tuit de René Franco. (Foto: Captura de pantalla)

La integrante de Pandora y conductora Isabel Lascurain se unió a las palabras para honrar la memoria de Talina Fernández, a quien dijo admirar por sus múltiples cualidades.

“Siento una profunda e inmensa tristeza por el fallecimiento de mi adorada Talina Fernández. Una mujer a quien admiré siempre por su trayectoria, inteligencia, personalidad y con quién podías pasar horas platicando. Dios la bendiga siempre, besos y abrazos hasta el cielo. Q.E.P.D”.