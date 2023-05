Talina Fernández, molesta por declaraciones de José Emilio, hijo de Mariana Levy

Los hijos de Mariana Levy se encuentran actualmente distanciados ya que José Emilio, el menor de ellos, señaló en una entrevista a María, la primogénita de la fallecida actriz, de entorpecer el proceso para que tanto él como su hermana Paula puedan cobrar lo que les corresponde de la herencia.

“Siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero (...) no sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto”, explicó el joven.

Ante estas declaraciones Talina Fernández, abuela de los tres, habló del tema durante un encuentro con distintos medios de comunicación, donde la presentadora de 78 años dijo que no le han dado nada de la herencia a sus nietos.

“Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”, explico la también mamá de ‘Coco’ Levy.

Mariana Levy falleció a los 39 años. (Foto: Cuartoscuro)

Talina Fernández señaló a su nieto por declaraciones en entrevista

Durante el mismo encuentro con la prensa, ‘La Dama del buen decir’ se mostró en desacuerdo con las declaraciones que hizo José Emilio, de 18 años, a una revista de circulación nacional.

“A (José) Emilio le gustan mucho las bambalinas. Y se vende con una revista por dinero. Es capaz de decir cualquier cosa”, aseguró

Tras el fallecimiento de Mariana Levy en 2005, Talina Fernández se hizo cargo de su nieta María Levy, mientras Paula y José Emilio se quedaron con su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, y su entonces pareja Ana Bárbara, que fueron quienes los criaron.

Sobre este tema, la presentadora explicó que sus tres nietos poseen educaciones diferentes, lo que habría derivado en el distanciamiento y opinión que tienen Paula y su hermano.

“Yo no lo crié. José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija, así que él no obtuvo la educación que tenemos todos nosotros”, aseguró.