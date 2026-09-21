Morena rumbo a 2027: Monreal pide no confiarse y mantener cerca al PT y al PVEM en las elecciones

Quienes suponen que siendo candidato de Morena tienen asegurado el triunfo en las elecciones 2027, sin el apoyo del PT y el PVEM, se equivocan, advirtió el líder morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Todos suponen que siendo candidata o candidato de Morena está resuelto el triunfo y yo no lo creo así, debe haber unidad en las intenciones, incluyendo a los aliados históricos que provienen del PT y del PVEM”, alertó.

Por eso, llamó a la dirigencia del partido y a las “estructuras del movimiento” a buscar la unidad en la designación de las “coordinaciones” estatales y a “no cansarse de dialogar”.

Anticipó que será una elección “muy compleja y muy competida” y “sin el apoyo de los aliados y sin la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum en las boletas, como lo fue en 2024, se aleja la posibilidad de triunfos en distritos, municipios y en estados”.

Ante este escenario, “lo deseable es caminar juntos y junto con ellos (los aliados) hacer política y no permitir que alguno de ellos se aleje y se separe de nosotros en el proceso electoral”, publicó.