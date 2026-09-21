Tormenta tropical ‘Polo’ EN VIVO: Sigue minuto a minuto su evolución a huracán categoría 4

La tormenta tropical ‘Polo’ amenaza con convertirse en uno de los huracanes más potentes del año, y afectará a estados con costas en el Océano Pacífico mientras se intensifica este lunes 21 de septiembre.

En un lapso de cinco horas, la depresión tropical ‘Diecisiete-E’ evolucionó a la tormenta tropical ‘Polo’, y el servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que proyectaba que por mucho iba a subir a huracán categoría 3, reconoció que el riesgo era mayor, y ‘Polo’ se convertirá en un huracán categoría 4 esta semana.

En conferencia de prensa, Conagua y autoridades de Protección Civil reconocieron que hoy es un día clave en el desarrollo de la tormenta, ya que definirán los riesgos para cada estado y desplegarán operativos para proteger a las personas.

¿Dónde está la tormenta tropical ‘Polo’? Sigue su trayectoria EN VIVO

En las primeras horas de este lunes, la tormenta tropical ‘Polo’ se localiza a 340 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora y un desplazamiento de 13 kilómetros por hora en su centro.

Su trayectoria, según Conagua, será la siguiente:

21 de septiembre a las 2:00 horas: Tormenta tropical a 340 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

a 340 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero 22 de septiembre a las 6:00 horas: Evolución a huracán categoría 1, a 285 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

22 de septiembre a las 18:00 horas: Evolución a huracán categoría 2 , a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

, a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. 23 de septiembre a las 6:00 horas: Evolución a huracán categoría 3 , a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

, a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 23 de septiembre a las 18:00 horas: Evolución a huracán categoría 4, a 180 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

¿Cuáles serán los estados más afectados por la tormenta tropical ‘Polo’?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados más afectados por la tormenta tropical ‘Polo’ serán: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, Oaxaca tendrá lluvias fuertes en los primeros días de la tormenta derivado del acercamiento del ciclón a México.

Para este lunes no se espera que sus efectos sean tan fuertes; sin embargo, las autoridades explicaron que entre hoy y el martes 22 de septiembre se definirá su trayectoria en su totalidad.

El miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 serán los días más intensos respecto a lluvias y rachas de viento en los estados más afectados por la tormenta tropical, que para ese momento será un huracán de acuerdo con el pronóstico.

Por ahora, no se prevé que la tormenta tropical ‘Polo’ toque tierra.

¿Cómo queda el pronóstico de lluvias por la tormenta tropical ‘Polo’?

Conagua explicó que, desde este lunes, la tormenta tropical ‘Polo’ tendrá efectos sobre ciertos estados con lluvias de fuertes a intensas.

Jalisco y Colima esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. Michoacán y Guerrero esperan lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros y Oaxaca espera lluvias intensas de hasta 150 milímetros.

El pronóstico general de lluvias para este lunes es el siguiente: