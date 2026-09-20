Tormenta tropical ‘Polo’ se forma en el Pacífico y ‘acecha’ México: Evolucionará a huracán categoría 4

La tormenta tropical 'Polo' podría convertirse en un huracán categoría 3 esta semana.

La depresión tropical ‘Diecisiete-E’ evolucionó a la tormenta ‘Polo’ la noche de este domingo 20 de septiembre. Se espera que se convierta en huracán categoría 4, cerca de las costas de México, esta semana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la formación de la tormenta tropical ‘Polo’, a unos 435 kilómetros de Manzanillo, Colima. De acuerdo con los meteorólogos estadounidenses, se pronostica que “se intensificará rápidamente hasta convertirse en un huracán de gran intensidad”.

Tras la confirmación, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que sus efectos serán más graves respecto a los primeros pronósticos, y subirá hasta la categoría 4 como huracán mayor.

El centro de la tormenta tropical ‘Polo’ circula a unos 7 kilómetros por hora, y se espera que sea más lento conforme avanzan los días, lo que amenaza con su rápida intensificación.

Sus vientos avanzan con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y se espera que influya en lluvias ligeras durante las próximas horas.

Trayectoria de la tormenta tropical ‘Polo’: ¿Qué estados afectará?

Se espera que entre este lunes 21 y martes 22 de septiembre, la tormenta tropical ‘Polo’ se intensifique mientras se acerca a las costas de México.

La trayectoria será la siguiente:

20 de septiembre a las 21:00 horas: Evolución a tormenta tropical , a 435 kilómetros de Manzanillo, Colima.

, a 435 kilómetros de Manzanillo, Colima. 22 de septiembre a las 6:00 horas: Evolución a huracán categoría 1, a 285 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

22 de septiembre a las 18:00 horas: Evolución a huracán categoría 2 , a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

, a 255 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. 23 de septiembre a las 6:00 horas: Evolución a huracán categoría 3 , a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

, a 230 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 23 de septiembre a las 18:00 horas: Evolución a huracán categoría 4, a 180 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

De acuerdo con Conagua, el martes 22 de septiembre será un día clave en el desarrollo de ‘Polo’, ya que se definirá su trayectoria y si puede ser más intenso.

Por ahora, no hay riesgo de que impacte en tierra.

Los estados más afectados por la tormenta tropical y el huracán ‘Polo’ serán: Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, que esperan lluvias intensas del 23 al 25 de septiembre.