Muere Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

El modelo Presley Walker Gerber, hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, la muerte del modelo fue confirmada por un forense médico y por un representante de la familia de Presley: su madre Cindy, su padre —el empresario Rande Gerber— y su hermana —la también modelo y actriz Kaia Gerber—.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó el portavoz al portal estadounidense de espectáculos.

En enero de 2019, Presley fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y fue condenado a tres años de libertad condicional, dos días de servicio comunitario y se le ordenó tomar un curso para infractores de este tipo.

¿Quién fue Presley Walker Gerber, el modelo hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California, como el único hijo varón de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Fue el hermano mayor de Kaia Gerber, quien también construyó una carrera como modelo y posteriormente como actriz.

Su acercamiento a la moda comenzó durante la adolescencia. A los 15 años firmó con IMG Models y en 2015 participó en una sesión fotográfica del reconocido fotógrafo Bruce Weber. Un año después comenzó a ganar mayor presencia en las pasarelas internacionales. Debutó con Moschino en Los Ángeles y posteriormente viajó a Milán para participar en un desfile de Dolce & Gabbana.

A lo largo de su trayectoria trabajó para firmas como Burberry, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. También apareció en campañas de Calvin Klein, Celine, Omega y Pepsi. En esta última compartió pantalla con su madre en una recreación del famoso anuncio que Crawford protagonizó para la marca dz|urante el Super Bowl de 1992.

Presley y Kaia comenzaron a destacar en la industria prácticamente al mismo tiempo. En 2018, él contó a PEOPLE que trabajar junto a su hermana hacía que el modelaje fuera “mucho menos solitario”. También explicó que, aunque había obtenido buenas calificaciones en la escuela, decidió dejar de lado sus planes universitarios para concentrarse en su carrera.

Fuera de la moda, Presley mostró interés por el deporte desde niño. Practicó surf, waterpolo y natación, aunque explicó que esas actividades quedaron relegadas cuando comenzó a trabajar como modelo.

También utilizó sus redes sociales para hablar sobre salud mental, depresión y consumo de sustancias. En el podcast Studio 22 explicó que quería compartir sus experiencias para que otras personas no se sintieran solas. A partir de esa inquietud creó los videos “Mental Health Mondays”, donde abordó temas relacionados con recuperación, bienestar y hábitos saludables.

Su faceta pública también incluyó actividades de apoyo comunitario. Según su agencia, colaboró con organizaciones como A Sense of Home y participó junto a su madre en visitas a hospitales y otros eventos.

En 2026, Kaia habló sobre su hermano en Vogue y destacó su disposición para mostrarse vulnerable. Para ella, Presley había convertido sus experiencias personales en una oportunidad para hablar con honestidad sobre temas que durante años permanecieron dentro de la familia.