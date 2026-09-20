‘Violencia golpea al diamante’: Ataque en campo de beisbol deja cuatro muertos en Guanajuato

Este domingo se registró una masacre en un campo de beisbol en Guanajuato, donde murieron cuatro personas.

En Guanajuato se registró otra masacre en un campo deportivo, que dejó al menos cuatro personas sin vida y cinco lesionadas.

La masacre ocurrió la tarde de este domingo 20 de septiembre en el campo de béisbol de la comunidad Duranes de Arriba, en el municipio de Valle de Santiago.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 16:00 horas de este domingo, hombres armados irrumpieron en el sitio y comenzaron a disparar de manera directa y en repetidas ocasiones contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Según los testigos, las víctimas se encontraban conviviendo en el campo de béisbol cuando fueron sorprendidos por dos sujetos en motocicleta que llegaron y los agredieron a balazos.

Se supo que dos de las víctimas intentaron correr y ponerse a salvo, pero fueron perseguidos por los sicarios y cayeron inconscientes.

El ataque desató pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a correr para salvaguardar su integridad física.

Los agresores escaparon una vez que consumaron el ataque armado.

Tras los reportes de los hechos, elementos de seguridad llegaron al sitio y luego de revisar a los afectados, confirmaron la muerte de cuatro personas del sexo masculino.

De momento, las víctimas no han sido identificadas. Se sabe que presentaban múltiples lesiones producidas por disparos de arma de fuego.

Testigos dijeron que las cinco personas que resultaron lesionadas fueron auxiliadas por sus familiares y las trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica.

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.

Más tarde, arribaron agentes de la Fiscalía del Estado para recabar indicios e iniciar con las investigaciones, a fin de esclarecer este homicidio múltiple.

¿Qué hay detrás de los ataques en campos de futbol de Guanajuato?

Cabe mencionar que este tipo de ataques armados en campos deportivos se está volviendo recurrente en Guanajuato.

Apenas el pasado domingo 13 de septiembre, hombres armados llegaron hasta un campo donde se realizaba un partido de futbol llanero en el Barrio de Guadalupe, en el municipio de San Francisco del Rincón.

El saldo fue de un hombre muerto y seis personas lesionadas.

En el municipio de Salamanca, se recuerda la masacre ocurrida el 27 de enero de 2026 cuando un grupo armado abrió fuego contra los asistentes tras un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores.

El ataque armado dejó al menos 11 muertos y 12 heridos.

De acuerdo con las autoridades, esa masacre ocurrió en un contexto de disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una guerra por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial.

El 20 de junio de 2026, en la comunidad de San Juan de Razos, Salamanca, un grupo de personas que se encontraban conviviendo cerca de las inmediaciones del campo de fútbol, fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después escapar.

Este ataque dejó como saldo cinco personas sin vida y otras dos personas lesionadas de gravedad.