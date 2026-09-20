Elvis Guerra revela llamada con Sheinbaum tras ataque: ‘Se comunicó personalmente la doctora’

Elvis Guerra diseñó el atuendo de la presidenta para el Grito de Independencia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Elvis Guerra, diseñadora del vestido que utilizó Claudia Sheinbaum en la ceremonia del Grito, recibió una llamada de la presidenta de México, quien le garantizó que no habrá impunidad en el caso de la también poeta.

El pasado 18 de septiembre, la casa de Elvis Guerra fue baleada por dos sujetos. El ataque armado presuntamente estaría relacionado con un caso de extorsión contra la modista y artesana mexicana.

“De acuerdo con las denuncias y las investigaciones ministeriales que se encuentran a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se logró establecer, como primera línea de investigación, que la agresión deriva de un caso de extorsión contra el diseñador textil”, compartieron las autoridades en un comunicado.

Elvis Guerra es un diseñador y poeta muxe originario de Juchitán, Oaxaca. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué le dijo Claudia Sheinbaum a Elvis Guerra tras ataque armado contra su casa?

Elvis Guerra, fundadora del Taller Creaciones Biulú, publicó un video en sus cuentas de TikTok y Facebook donde reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum le llamó para asegurarle que no habrá impunidad por el ataque armado en su contra.

“Ayer se comunicó personalmente la doctora para decirme que estaba enterada del caso y se comprometió a que no iba a existir impunidad, yo le insistí que pedía justicia por mí y por todos los casos de violencia que se han dado en Juchitán, que es una lucha colectiva y no es un caso aislado”, mencionó en el post compartido este 20 de septiembre.

Claudia Sheinbaum le garantizó que habría un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la zona. La artetasana también le pidió paz y seguridad para todos los habitantes de Juchitán, además, también fue contactada por el gobernador Salomón Jara.

“Me ofrecieron incorporarme al mecanismo de protección para sentirme un poquito más segura, yo les invito a que denuncien y no se queden callados, que se logre la justicia”.

La llamada fue realizada después de que la diseñadora Elvis Guerra compartiera un video para hacer un llamado a las autoridades estatales y federales para buscar justicia en su caso.

“Hoy hago este video para solicitarle a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, su ayuda (...) por favor, voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que, así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir por miedo a denunciar”, dijo en un posteo compartido en TikTok.

¿Quién es Elvis Guerra, diseñadora que hizo el vestido de Sheinbaum?

Elvis Guerra es una “poeta, traductora, activista y artesana muxe”, de acuerdo con sus redes sociales. Antes de dedicarse a la elaboración de huipiles y textiles bordados, estudió una licenciatura en Derecho.

La Enciclopedia de Literatura en México señala que Elvis cursó esta carrera en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas; sin embargo, también desarrolló un profundo interés por las artes y la creación literaria.

Guerra, diseñadora de Claudia Sheinbaum, explicó, en una entrevista con el canal de YouTube de Anushya Toscano, que cada vez que escribe toma una postura política importante, debido a que lo hace en zapoteco y aborda temas que en algunas comunidades aún son tabú.

Sus textos poéticos suelen abordar la sexualidad y el erotismo, además de visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las personas que se asumen como muxes, un término que la Secretaría de Cultura indica como una persona que se define como un género intermedio entre hombre y mujer.

“Si puedo aportar algo desde la poesía es abordando estos temas que tienen que ver con mi comunidad (...) porque son temas que me atraviesan y que creo que no hay mejor forma de dejar testimonio que a través de la palabra”, dijo.

Además de ser escritora, también es diseñadora. Los textiles que se tejen artesanalmente siempre estuvieron presentes en la vida de Elvis Guerra, quien creció viendo a su abuela trabajar en el grupo de costura que organizaba en su casa.

“Yo fui un niño muy tímido, normalmente me refugiaba con mi abuela y lo único que veía era un bastidor, una aguja que atravesaba siempre un terciopelo”, recordó en una conversación con el canal de YouTube Cortamortaja.