Toluca pierde pero queda como líder del Apertura 2026: ¿Cómo va la tabla de la Liga MX tras la Jornada 9?

La Jornada 9 del Apertura 2026 dejó remontadas de último minuto, un Clásico Nacional con gran reacción del América y resultados que apretaron la pelea en la parte alta.

Toluca tropezó en casa pero se quedó con el liderato; Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles ante América y Monterrey frenó a Cruz Azul. Abajo, Santos y Juárez consiguieron triunfos importantes para retomar la confianza.

¿Cómo queda la tabla de la Liga MX tras la Jornada 9?

Toluca se queda en el primer lugar con 19 puntos pese a perder 3-2 frente a Santos pero luego de ganar un partido pendiente a media semana. Chivas —que eralíder tras la Jornada 8— marcha segundo con 18 unidades y América aparece tercero con 17. León se mantiene cuarto con 16 puntos, mientras Cruz Azul ocupa el quinto lugar con 15.

Tijuana, Puebla y Atlas aparecen después, los tres con 14 unidades para cerrar la zona de Liguilla al momento. Monterrey y Querétaro suman 13 puntos cada uno. Pachuca y Pumas siguen con 12 unidades, en la pelea por alcanzar los últimos lugares a la ‘fiesta grande’.

Toluca parecía tener controlado su encuentro ante Santos después de tomar ventaja de 2-0 con Federico Viñas y Paulinho. Ezequiel Bullaude descontó antes del descanso y Kevin Palacios y Francisco Villalba completaron la remontada para el 3-2.

En el Clásico Nacional, Chivas llegó a estar dos goles arriba. Bryan González marcó el primero y Ricardo Marín amplió la ventaja. La respuesta del América llegó con Miguel Borja, quien anotó dos veces en tres minutos para establecer el 2-2. El empate dejó al Guadalajara con 18 puntos. América alcanzó 17 unidades.

Monterrey consiguió una victoria de 1-0 sobre Cruz Azul gracias a César Garza, quien marcó al minuto 7. La Máquina se quedó con 15 puntos, mientras Rayados llegó a 13.

Pachuca rescató un punto en casa ante Tijuana. Los Xolos construyeron una ventaja de dos goles con Gilberto Mora y Jesús Gómez, pero Salomón Rondón apareció en el complemento para firmar un doblete y sellar el 2-2.

Atlas y Pumas repartieron unidades tras empatar 1-1. Ángel Azuaje adelantó a los universitarios y Luis Esteves igualó para los rojinegros antes del descanso. Adalberto Carrasquilla fue expulsado al 87.

Juárez celebró su primer triunfo del torneo al imponerse 2-0 a Tigres. Óscar Estupiñán marcó los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, pero los Bravos siguen últimos con tres puntos.

Santos protagonizó una de las remontadas de la jornada al vencer 3-2 al líder Toluca. Fue apenas su segundo triunfo del Apertura, aunque el equipo lagunero permanece penúltimo con siete unidades.

Atlético de San Luis también ganó en casa, 3-1 ante Necaxa. Julián Carranza adelantó a los visitantes, pero Felipe Mora, un autogol de Christopher Andrade y Eduardo Águila dieron la vuelta al marcador. San Luis llegó a nueve puntos y Necaxa se quedó con ocho.

Puebla y Atlante completaron otro empate, ahora por 1-1. Walter Portales adelantó a los Potros y Mathías Tomás igualó para La Franja, que conserva 14 unidades y el séptimo lugar.