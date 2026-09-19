¿Quién es Elvis Guerra, poeta y diseñadora muxe, que bordó el vestido de Sheinbaum?

Elvis Guerra fundó el taller Biulú en 2017, después del terremoto ocurrido el 19 de septiembre. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Bordados, creatividad y activismo definen la trayectoria de Elvis Guerra, diseñadora, artesana, poeta y traductora muxe, cuyo trabajo recientemente llegó hasta Palacio Nacional.

Elvis, junto con un grupo de artesanas del taller textil Creaciones Biulú, se encargó de bordar el patrón de flores del vestido que Claudia Sheinbaum utilizó durante su segunda ceremonia por el Grito de Independencia.

Un logro que para el taller trasciende a Biulú y representa un paso adelante en el reconocimiento de las y los artesanos; una causa a la que Elvis Guerra ha dedicado años de activismo en favor de los pueblos originarios y las personas muxes.

¿Quién es Elvis Guerra, quien bordó el vestido de Sheinbaum?

Elvis Guerra es una “poeta, traductora, activista y artesana muxe”, de acuerdo con sus redes sociales. Antes de dedicarse a la elaboración de huipiles y textiles bordados, estudió una licenciatura en Derecho.

La Enciclopedia de Literatura en México señala que Elvis cursó esta carrera en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas; sin embargo, también desarrolló un profundo interés por las artes y la creación literaria.

Guerra explicó, en una entrevista con el canal de YouTube de Anushya Toscano, que cada vez que escribe toma una postura política importante, debido a que lo hace en zapoteco y aborda temas que en algunas comunidades aún son tabú.

Sus textos poéticos suelen abordar la sexualidad y el erotismo, además de visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las personas que se asumen como muxes, un término que Elvis Guerra ha resignificado.

Elvis Guerra es una diseñadora y poeta muxe originario de Juchitán, Oaxaca. (Foto: Captura de pantalla)

La Secretaría de Cultura indica que esta comunidad suele definirse como un género intermedio entre hombre y mujer. Además, la poeta afirma que las muxes fueron pioneras en la lucha por los derechos LGBT+ en México.

Guerra no eligió escribir al respecto de forma arbitraria, sino que tiene un propósito: “Si puedo aportar algo desde la poesía es abordando estos temas que tienen que ver con mi comunidad (...) porque son temas que me atraviesan y que creo que no hay mejor forma de dejar testimonio que a través de la palabra”, dijo.

Los poemas de Guerra se han publicado en revistas como Tierra Adentro y Círculo de Poesía. También es traductora al zapoteco e incluso ha interpretado poemas eróticos en esta lengua.

Sus textos también han sido reconocidos. Elvis ganó el Premio CaSa: Creación Literaria en Lengua Zapoteca por sus poemas en 2015.

¿Cómo nació Creaciones Biulú, taller fundado por Elvis Guerra?

Los textiles que se tejen artesanalmente siempre estuvieron presentes en la vida de Elvis Guerra, quien creció viendo a su abuela trabajar en el grupo de costura que organizaba en su casa.

“Yo fui un niño muy tímido, normalmente me refugiaba con mi abuela y lo único que veía era un bastidor, una aguja que atravesaba siempre un terciopelo”, recordó en una conversación con el canal de YouTube Cortamortaja.

Además, recordó con Anushya Toscano que aprendió las técnicas tradicionales cuando tenía 13 años, pero fue hasta después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 que optó por crear su propio taller textil bajo el nombre de Biulú.

Con él, Guerra busca “revalorar el trabajo de las artesanas, pues muchas veces se les regatea o menosprecia”, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, que indica que las ventas comenzaron en internet.

Con el paso del tiempo, Biulú se convirtió en un taller reconocido, pues sus huipiles y prendas bordadas han llegado a otras partes del mundo, como Sudamérica, España e incluso Tailandia.

Este 15 de septiembre llegaron al Palacio Nacional, ya que bordaron la colorida prenda que utilizó la mandataria Sheinbaum, un logro que Elvis y las artesanas de Biulú ven como un éxito colectivo.

“Vestir a la presidenta de México es un logro colectivo. No es solamente de Biulú, es de Juchitán. Es un homenaje a todas las mujeres y muxes bordadoras, a las manos de las artesanas cuyo trabajo nunca fue dignificado”, afirmó el taller en su cuenta de Facebook.

¿Qué le pasó a Elvis Guerra? Atacan su casa a balazos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la vivienda de Elvis Guerra fue atacada a balazos durante la noche del viernes 18 de septiembre, en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en Juchitán de Zaragoza. Los agresores dispararon contra la fachada y huyeron a bordo de una motocicleta.

Tras el ataque, Elvis Guerra compartió un video en redes sociales, donde relató que previamente había recibido amenazas y extorsiones relacionadas con la apertura de un salón de fiestas. “He sido objeto de amenazas, de extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa”, declaró.

La diseñadora también pidió ayuda a Claudia Sheinbaum para atender su situación y la inseguridad en Juchitán. Mientras tanto, la Fiscalía aseguró tres elementos balísticos e identificó a un hombre y una mujer como presuntos responsables. La extorsión es la primera línea de investigación.