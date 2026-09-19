Óscar ‘Conejo’ Pérez, exportero de la Selección, salva a un niño de quemarse en un evento

El menor que fue auxiliado por Óscar 'El Conejo' Pérez fue trasladado a un hospital para atender sus quemaduras. [Fotografía. Cuartoscuro, redes sociales]

Espectacular salvada del exportero del Cruz Azul, aunque esta vez no ocurrió debajo de los tres postes. Óscar ‘El Conejo’ Pérez, se puso la capa de Superman y auxilió a un niño que fue alcanzado por el fuego durante una ceremonia deportiva en Pachuca, Hidalgo.

El incidente ocurrió durante el abanderamiento de la delegación de Hidalgo que participará en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, acto celebrado en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en la zona de Venta Prieta. El evento era encabezado por el gobernador Julio Menchaca.

Como parte de la ceremonia, se realizó una presentación cultural con una flauta ancestral acompañada de una llama encendida. En las imágenes se observa cómo una danzante se acercó con el objeto al lugar donde se encontraban los niños; sin embargo, durante uno de los movimientos, el fuego alcanzó la cabeza de uno de los menores que estaba al frente.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo una persona que sostenía un estandarte blanco se acercó para auxiliar al menor. Sin embargo, las llamas que permanecían sobre su cabeza no quedaron completamente sofocadas.

Instantes después, ‘El Conejo’ Pérez salió del presídium, se quitó rápidamente la chamarra y la colocó sobre la cabeza del niño para intentar apagar el fuego.

Tras controlar la emergencia, el menor fue retirado del lugar para recibir atención médica y trasladado al Hospital del Niño DIF, donde fue atendido por quemaduras de primer grado en la frente y una mejilla. De acuerdo con medios locales, Julio Menchaca lo visitó después del incidente.

¿Por qué Óscar “El Conejo” Pérez estaba en el evento?

Óscar Pérez acudió a la ceremonia como director general del Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), cargo que ocupa desde mayo de 2024, cuando recibió el nombramiento por parte del gobernador Julio Menchaca.

Desde esa posición, el exfutbolista participa en el desarrollo del deporte convencional y adaptado en Hidalgo, además de acompañar a las delegaciones estatales en diferentes competencias nacionales.

Precisamente, el acto donde ocurrió el accidente tenía como objetivo abanderar a los atletas que representarán a Hidalgo en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026. La delegación está integrada por 72 deportistas con discapacidad que competirán en 11 disciplinas.

La competencia deportiva se disputará en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, donde deportistas de todo el país competirán en distintas disciplinas del deporte adaptado.

¿Qué hizo “El Conejo” Pérez después de retirarse del futbol?

Óscar Pérez terminó su carrera como futbolista profesional en 2019, a los 46 años, después de una trayectoria de más de dos décadas en el futbol mexicano. Tras colgar los guantes, permaneció ligado a Cruz Azul, equipo con el que desarrolló buena parte de su carrera.

‘El Conejo’ se incorporó como entrenador de porteros de la “Máquina” y formó parte de la estructura del club durante la conquista del título del Clausura 2021, campeonato con el que Cruz Azul puso fin a una sequía de casi 24 años sin ganar la Liga MX.

Posteriormente, asumió la dirección deportiva del conjunto celeste en 2023. Su etapa en ese puesto terminó en noviembre de ese año y, meses después, inició una nueva faceta fuera de los clubes con su llegada al Instituto Hidalguense del Deporte.

Como futbolista, Óscar Pérez conquistó la Liga MX con Cruz Azul en el Invierno 1997 y con Pachuca en el Clausura 2016. También integró al conjunto celeste que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 2001 ante Boca Juniors.

Con la Selección Mexicana acudió a los Mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En estos dos últimos torneos fue el portero titular del “Tri”, antes de cerrar una carrera en la que disputó más de 700 partidos en el futbol mexicano.