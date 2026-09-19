¿El veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico viola la Primera Enmienda? Esto dice la Constitución de EU

Veto de Trump a medios: el precedente judicial que podría complicar la decisión de la Casa Blanca. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y la Casa Blanca prohibió la entrada a periodistas de tres medios de comunicación, CNN, MS NOW y Politico, cuando intentaron acceder a las instalaciones gubernamentales para realizar su trabajo.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, escribió Trump este viernes en su red social Truth Social, al asegurar, además, que extendería la medida a otros medios de comunicación.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) denunció el veto por considerarlo una “prohibición a la prensa libre” y recordó que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a cualquier intromisión del Gobierno.

Los medios afectados también se pronunciaron. MS NOW aseguró que tomarán las medidas necesarias “para defender los derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel fundamental del periodismo independiente en la democracia”.

CNN insistió en que tienen “derecho, amparados por la Constitución de Estados Unidos” a realizar el trabajo informativo “sin impedimentos ni interferencias del gobierno”.

El editor jefe de Politico afirmó que su publicación defenderá “enérgicamente los derechos amparados por la Primera Enmienda”.

La protección de la Primera Enmienda de la Constitución

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión y de prensa.

El director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, Jameel Jaffer, advirtió, tras conocer la decisión de Trump, que dicha enmienda “prohíbe al presidente castigar a periodistas porque no le agrada su cobertura informativa”.

Jaffer alerta de que “si el presidente Trump pretende expulsar a estas organizaciones de noticias del grupo de prensa en la Casa Blanca, su medida sería doblemente inconstitucional, ya que dicho grupo constituye un ‘foro público’ a efectos de la Primera Enmienda; esto significa que el presidente no puede excluir a periodistas basándose en sus puntos de vista”.

“Dado que numerosos tribunales han fallado en su contra precisamente sobre este punto, cabría esperar que el presidente Trump ya hubiera aprendido la lección”, explicó el responsable de esta fundación dedicada a proteger la libertad de prensa.

Otros precedentes de prohibiciones y su recorrido en los tribunales

La prohibición a CNN, MS NOW y Politico supone una nueva escalada en las restricciones de Trump contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Aunque AP ganó en primera instancia porque el juez consideró que no se podían tomar represalias contra el medio por una decisión editorial, el caso fue recurrido en apelación por la Administración Trump y aún no existe un fallo definitivo.

Antes de eso, durante el primer mandato de Trump, se revocó el pase de acceso a la Casa Blanca a Jim Acosta, entonces periodista de CNN. Acosta logró que se le restituyera, pero el tribunal no se pronunció de manera específica sobre la libertad de prensa.

El antecedente más citado sobre las credenciales de prensa de la Casa Blanca es el caso Sherrill v. Knight, de un tribunal de Washington D.C. en 1977. En esa resolución, la corte sostuvo que el rechazo de una acreditación debe basarse en criterios explícitos y definidos mediante un procedimiento que permita conocer los motivos y responder a ellos.

Los jueces insistieron en que el Gobierno no puede actuar de manera arbitraria.

Las dudas jurídicas sobre la decisión de Trump se abren paso y, si la Casa Blanca mantiene el veto o lo extiende a más medios, la batalla en los tribunales parece estar asegurada.