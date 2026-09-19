Emboscan a militares en Tlaquiltenango: Un sargento muere tras ataque armado en Morelos

Una agresión armada contra fuerzas federales, registrada durante las primeras horas de este sábado, dejó como saldo la muerte de un sargento del Ejército Mexicano, así como dos personas detenidas y un sospechoso lesionado en la comunidad de Palo Grande, perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:25 horas sobre la calle Gorriones, mientras personal militar adscrito al 108 Batallón de Infantería, conocido regionalmente como “Los Lagartos”, realizaba recorridos de patrullaje y vigilancia en la zona. Durante el despliegue, la columna militar fue emboscada por sujetos armados, lo que desató una refriega con más de 50 ráfagas registradas por residentes del área.

Durante el tiroteo resultaron heridos dos efectivos militares y un civil señalado como agresor. Ambos elementos castrenses fueron trasladados de emergencia a una unidad hospitalaria; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, un sargento militar, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras el choque armado, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo por vía terrestre en el perímetro sur del estado, con la aprehensión preliminar de al menos dos personas presuntamente vinculadas con el ataque. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias de la agresión.

El enfrentamiento armado en Palo Grande se enmarca en un contexto de deterioro de la seguridad pública en el municipio de Tlaquiltenango durante el último año.

De acuerdo con reportes presentados por la organización civil Morelos Rinde Cuentas, durante el último año, 29 de 32 rubros delictivos mostraron incrementos absolutos en la localidad. El delito de narcomenudeo encabeza las mayores alzas porcentuales en la región surponiente.

Autoridades eclesiásticas locales, entre ellas el obispado de Cuernavaca, advirtieron de manera recurrente sobre el cobro de piso, la extorsión y la presencia de grupos de la delincuencia organizada que disputan el control de los municipios de la zona sur, entre ellos Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec.

Las intervenciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos fueron constantes. Meses atrás, incursiones federales en comunidades rurales de Tlaquiltenango derivaron en el aseguramiento de narcóticos, inmuebles y armas largas abastecidas.

A pesar de que las cifras estatales de homicidios dolosos mostraron reducciones generales mediante la estrategia federal, municipios con extensos territorios rurales como Tlaquiltenango continúan como focos de vulnerabilidad operativa frente al crimen organizado.