CDMX tendrá al menos 3 simulacros en 2027: ¿Cuándo serán? Esto dijo Clara Brugada

Tres simulacros para CDMX en 2027: estos son los meses que adelantó Clara Brugada. (Cuartoscuro)

Tras el ejercicio para conmemorar el 19S, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que en 2027 se realizarán al menos tres simulacros.

“El próximo año vamos a tener en la Ciudad de México tres simulacros”, adelantó la mandataria durante una conferencia en el C5 para rendir un informe sobre el Segundo Simulacro Nacional.

Al igual que en 2026, el primer simulacro será a nivel capitalino y los otros dos ejercicios se realizarán en coordinación con el Gobierno federal. Los próximos simulacros podrían ocurrir en febrero, mayo y septiembre.

La jefa de Gobierno recordó que los simulacros ayudan a fortalecer la cultura de la prevención y a saber cómo actuar en caso de una emergencia. El tiempo promedio de evacuación en la Ciudad de México fue de un minuto con 43 segundos, con la participación de 7 millones 889 mil personas.

Trasladan a una persona a hospital por infarto

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, al menos una persona tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica tras sufrir un infarto. La jefa de Gobierno no brindó detalles sobre su estado de salud ni sobre la institución donde fue internada.

En tanto, otra persona sufrió lesiones tras caer de una escalera, pero recibió atención en el lugar de los hechos. No fue necesario trasladarla para su hospitalización.

Fallan 2% de los altavoces en CDMX

Clara Brugada informó que 98.93 por ciento de los altavoces del sistema de alertamiento de la capital funcionaron.

“Funcionaron el 98.93 por ciento (de los altavoces); la hipótesis, como sabemos, fue muy importante, de una magnitud de 7.7”, compartió.

En caso de que el altavoz que se encuentra cerca de tu domicilio no se active, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece distintas alternativas para reportar la falla:

Llamar a Locatel al *0311 o al 55 5658 1111.

Enviar un mensaje a los perfiles de redes sociales del C5 de la CDMX.

Reportarlo a través de la página del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Será necesario contar con la Llave CDMX.

Se recomienda tener a la mano los datos básicos, como calle, colonia y alcaldía, además de identificar el ID del altavoz, que se encuentra en el poste.