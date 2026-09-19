Sheinbaum se reúne con Maru Campos: ‘Si hay violación a la ley, se tiene que proceder’

La gobernadora de Chihuahua pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la reciba durante su visita a Ciudad Juárez. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este sábado que se reunió con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de su gira por los estados por el segundo Informe de Gobierno.

La mandataria aseguró que conversó con la gobernadora sobre que debe haber coordinación entre el gobierno federal y el estatal.

“Hablamos de la coordinación que es importante siempre entre el gobierno federal y un estado de la República, particularmente Chihuahua”, señaló a medios de comunicación tras salir de la reunión con la mandataria estatal.

¿De qué temas hablaron Claudia Sheinbaum y Maru Campos?

Ante medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum también agregó que se abordó el tema de la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

En abril de este año se dio a conocer un operativo en la sierra de Chihuahua para desmantelar un laboratorio del narcotráfico, tras el cual murieron en un accidente dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones por la participación de los agentes extranjeros y posibles delitos contra la seguridad nacional.

En mayo citó a Campos como testigo; la gobernadora entregó un escrito, rechazó ser entrevistada y sostuvo que desconocía la presencia de los estadounidenses.

El caso desató críticas del mismo gobierno federal sobre que no se informó sobre las operaciones de los agentes en el estado.

“Lo que le comenté es que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, se tiene que proceder, y ella estuvo de acuerdo”, dijo Sheinbaum este sábado al salir de la reunión con Maru Campos.

Añadió que también acordó con la gobernadora continuar trabajando conjuntamente “en favor de las y los chihuahuenses”.

“Acordamos que, a través de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad, dependiendo del tema, se trabajará conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses”, concluyó la mandataria.

Maru Campos pide reunión a Sheinbaum

El pasado 17 de septiembre, la gobernadora Maru Campos pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reunirse con ella durante su visita al estado de Chihuahua con motivo de su gira por los dos años de gobierno.

La gobernadora de Chihuahua pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la reciba durante su visita a Ciudad Juárez, para hablar sobre seguridad, agua y exportaciones de ganado.

Según una carta difundida el jueves pasado por el periodista Ciro Gómez Leyva, el documento está fechado el 15 de septiembre y muestra sello de recibido de la Presidencia de la República ese mismo día.

Como primera solicitud, Campos pidió recibir a Sheinbaum a su llegada, como, afirmó, ha ocurrido en otras entidades, para darle la bienvenida y expresarle “de viva voz” la disposición de su Gobierno a trabajar con la Federación.

La segunda petición es que la presidenta acompañe a la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, el principal centro de seguridad de la fronteriza Ciudad Juárez, donde la gobernadora plantea mostrarle la infraestructura de inteligencia y videovigilancia, sus resultados y los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

Campos solicitó además una reunión para abordar dos asuntos que calificó de máxima prioridad.

El primero es el agua, la situación de las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos —que regula el reparto y uso del agua de los ríos internacionales Tijuana, Colorado y Bravo—, así como las cuotas que podrían corresponder a los agricultores chihuahuenses en los próximos ciclos.

El segundo es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para exportar ganado, tras cierres consecutivos desde noviembre de 2024.

La mandataria sostuvo que miles de familias productoras esperan desde hace meses una respuesta y pidió conocer la ruta y los tiempos previstos por el Gobierno federal.

“Sé bien qué distingue una visita de compromiso de una visita de convicción. Quiero que la suya, en Chihuahua, sea la segunda”, escribió Campos, quien afirmó que la relación entre la Federación y los estados se fortalece con “cercanía, diálogo y respeto”.

Con información de EFE