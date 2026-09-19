Guerra en Irán ‘agota’ a EU: Habrá retrasos de hasta 5 años en entregas de armas a aliados

Donald Trump declaró a los periodistas que está hablando con Ucrania sobre la posibilidad de enviarles una “versión mucho menos sofisticada” del sistema Patriot. (EFE).

Estados Unidos ha advertido a sus aliados que prevean retrasos de hasta cinco años en las entregas de armas clave, mientras reconstruye sus propias reservas de municiones, que se han visto mermadas.

Varias naciones europeas prevén que la entrega de sistemas clave de misiles y defensa aérea se retrase como consecuencia del agotamiento del arsenal militar estadounidense en la guerra contra Irán, según informaron fuentes oficiales.

Alemania ha solicitado a Estados Unidos que acelere la entrega del misil de crucero de largo alcance Tomahawk y del lanzador terrestre Typhon, pero la escasez de existencias estadounidenses de esta potente arma hace improbable que su fabricante, Raytheon, de RTX Corp., pueda cumplir el pedido en los próximos cinco años.

Otros dos funcionarios afirmaron que algunas naciones de Europa del Este que también dependen de los sistemas de armas estadounidenses han experimentado retrasos desde poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán el 28 de febrero.

El Departamento de Defensa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

A Ucrania ‘le urge’ armemento de EU

La decisión del Pentágono de priorizar sus propias reservas también está dificultando la presión de Ucrania para que Estados Unidos le envíe más interceptores de defensa aérea Patriot ante lo que se prevé será un invierno difícil para la nación devastada por la guerra.

La cuestión de la defensa aérea que Ucrania necesita urgentemente será un tema clave en las reuniones de las Naciones Unidas que se celebrarán la próxima semana en Nueva York.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas que está hablando con Ucrania sobre la posibilidad de enviarles una “versión mucho menos sofisticada” del sistema Patriot, o de conceder licencias a los europeos para fabricar las armas.

Se estima que Estados Unidos ha utilizado en Irán más de la mitad de sus variantes más avanzadas de misiles Patriot, un tercio de sus misiles Tomahawk y casi la mitad de sus misiles de precisión y sus interceptores THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

La Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que Estados Unidos probablemente ha utilizado hasta dos tercios de su inventario de interceptores de defensa antimisiles desde junio de 2025.

Los militares dispararon tantas municiones contra objetivos iraníes durante los primeros meses de la guerra que “esto ha provocado una escasez estratégica de inventarios y ha puesto de manifiesto cuellos de botella en la base industrial para el reabastecimiento de municiones”, reconocieron funcionarios del Pentágono ante su inspector general.

Según un informe publicado esta semana por el organismo de control, las autoridades están trabajando para acumular componentes críticos y municiones seleccionadas, así como para agilizar los plazos de producción.

Las empresas de defensa están aumentando la producción, y Lockheed Martin Corp está trabajando para incrementar la capacidad anual de alrededor de 600 a 2000 unidades del PAC-3 MSE, o Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, el misil más avanzado.

La escasez de reservas no solo afecta a Estados Unidos y Europa. En abril, EU comunicó a Japón que sus entregas de misiles Tomahawk se retrasarían hasta dos años.

Arabia Saudita también ha instado a sus aliados, incluido Estados Unidos, a brindar apoyo militar para contrarrestar los ataques de los hutíes en Yemen. Washington no ha confirmado si proporcionará asistencia adicional.

Según las fuentes, Estados Unidos sigue suministrando a Ucrania armas adquiridas por sus aliados europeos a través de iniciativas de la OTAN y la Unión Europea.

La principal preocupación de Europa es que Estados Unidos siga proporcionando apoyo militar a Ucrania.

Los líderes europeos planean presionar a Trump la próxima semana para que proporcione más misiles Patriot a Ucrania, coincidiendo con la asistencia de líderes mundiales a las reuniones de las Naciones Unidas.

Los funcionarios de la UE también esperan instar a Estados Unidos a que otorgue a los países europeos licencias para fabricar sus propios misiles Patriot, que eventualmente podrían ser entregados a Kiev.