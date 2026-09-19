Violencia en Morelos: Asesinan a Zenón Juárez, líder del PRI en Tetecala

La violencia en el sur de Morelos cobró una nueva víctima en el ámbito político. La noche de este viernes se registró un ataque armado en el municipio de Tetecala que dejó como saldo el homicidio de Zenón Juárez Hernández, quien se desempeñaba como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente fue atacado a balazos por sujetos armados. Tras confirmarse el deceso, el Comité Directivo Estatal del PRI Morelos emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente el atentado:

“Condenamos el cobarde asesinato de Zenón Juárez Hernández, nuestro Presidente del Comité Municipal en Tetecala. Exigimos justicia y castigo a los responsables”.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para resguardar la escena del crimen, iniciar las primeras investigaciones y dar con el paradero de los agresores. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Este hecho se suma a la alerta expresada recientemente por el arbitraje electoral en la entidad. Apenas esta semana, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, manifestó públicamente su temor frente a los crecientes episodios de violencia e inseguridad que trastocan la tranquilidad del estado de Morelos, señalando que la falta de garantías de seguridad pone en riesgo el desarrollo pacífico del entorno político y democrático en los municipios.

Por su parte, las autoridades del Ejecutivo local han reiterado sus esfuerzos para contener la delincuencia. En días recientes, el Secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Venegas, enfatizó en sus declaraciones que la administración estatal mantiene mesas de coordinación permanente con corporaciones federales y estatales para atender la inseguridad, asegurando que se trabaja de manera continua e interinstitucional para evitar que la violencia siga afectando a la entidad y para garantizar el orden en todas las regiones de Morelos.

¿Quién fue Zenón Juárez Hernández?

Zenón Juárez Hernández era un cuadro político de base en la región poniente de Morelos. Su trabajo dentro del PRI se centraba en la movilización territorial, la articulación de estructuras comunitarias y la gestión social en favor de los habitantes de Tetecala.

Al frente del Comité Municipal, Juárez Hernández asumió la reorganización del partido en un municipio históricamente disputado por diversas fuerzas políticas y afectado por la marginación social.

El homicidio refleja el complejo escenario de inseguridad que impacta a los municipios del sur y poniente de Morelos (como Tetecala, Miacatlán y Coatlán del Río), donde grupos delictivos han generado un clima de presión sobre funcionarios, exservidores públicos y líderes partidistas.