‘Conejo’ Pérez deja la Dirección Deportiva de Cruz Azul: ‘No es un adiós’

El exfutbolista Oscar ‘Conejo’ Pérez dejó la Dirección Deportiva de Cruz Azul, confirmó el equipo de la Liga MX en sus redes sociales en las cuales le agradecieron a quien fuera su portero por lo realizado en el club.

“No es un adiós, sino un hasta luego, querido ‘Conejo’”, se lee en el mensaje acompañado de un video con aspectos de su paso por los cementeros. “Pero a nuestra gran historia, le deparan seguramente más capítulos”, añaden.

Cruz Azul terminó en el lugar 16 de la tabla general del Apertura 2023 y no alcanzó el Play-In, por lo que los resultados no fueron buenos en esta campaña, lo que habría obligado a su salida a menos de un año de tomar el cargo. En su último partido vs. Puebla, fueron derrotados con un marcador 2-1.

Aunque no se ha confirmado quién será el encargado de reemplazarlo, se ha especulado sobre la llegada del uruguayo Iván Alonso, quien ya tuvo una breve experiencia como directivo al mando de los Tuzos de Pachuca en 2022.

Se espera que próximamente se elija a un nuevo director técnico en sustitución del interino Joaquín Moreno, luego del despido del brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. ‘La Máquina’ quiere volver a ser uno de los líderes del torneo mexicano y afianzar el Clausura 2024.

Cruz Azul anunció la salida del 'Conejo' Pérez. (Foto: X @CruzAzul)

La reacción del ‘Conejo’ Pérez ante su salida de Cruz Azul

En un comunicado replicado en sus redes sociales, el exguardameta (retirado en 2019) apuntó que la decisión fue “de mutuo acuerdo” al asegurar que coincidieron en “que era momento de dejar mis funciones”.

En el escrito, ‘Conejo’ dio las gracias “a la directiva, a los cuerpos técnicos, jugadores y staff por todo su apoyo y entrega durante mi gestión”.

Oscar Pérez aseguró que la decisión fue de mutuo acuerdo con Cruz Azul. (Foto: Instagram @oscarconejoriginal)

¿Qué seguirá en la carrera del ‘Conejo’ Pérez?

Pérez también afirmó que los próximos meses se dedicará a una “etapa de preparación y cursos” con el apoyo de la institución “para quizás, en un futuro, apoyar desde nuevas trincheras”.

Por ello, reiteró lo dicho por Cruz Azul en cuanto a que “no es un adiós”, pues entre sus aspiraciones se encuentra regresar en algún momento al conjunto.