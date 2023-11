Armando Martínez habla sobre salida de Iván Alonso del Pachuca y hace recomendación a Cruz Azul

Armando Martínez reveló que en el tiempo que Iván Alonso estuvo en Pachuca, demostró que no tenía los mismos valores de la institución. (Mexsport)

En los últimos días, el nombre de Iván Alonso ha sonado fuerte para tomar la directiva de Cruz Azul en un momento donde el equipo se está reestructurando. Sin embargo, esto es algo que desde Pachuca no recomiendan.

Iván Alonso llegó a los Tuzos en diciembre del 2021 para encabezar el proyecto deportivo, pero solo estuvo a cargo por seis meses, pues la directiva de Armando Martínez decidió terminar el contrato del uruguayo “por motivos personales”.

Y aunque en aquel entonces la razón fue incógnita, recientemente Armando Martínez reveló que fue gracias a que los valores del entonces Director Deportivo no eran acordes con los de su institución, por lo que le recomendó a Cruz Azul meditar dos veces su incorporación.

¿Qué dijo Armando Martínez, presidente del Pachuca, sobre Iván Alonso?

Armando Martínez dijo que, si bien él no ha hablado directamente con nadie del Cruz Azul sobre el tema, su hermano Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, sí habría entablado conversación con la directiva de ‘la Máquina’ para advertir sobre el uruguayo.

“Iván Alonso tuvo situaciones que no van con el reglamento del club y nuestra filosofía, por eso no siguió con nosotros. Hay cosas que no podemos tolerar como institución y eso sucedió, por eso rompimos el contrato con Iván en su momento”, aseguró Armando en una entrevista con TUDN.

Iván Alonso podrá ser el nuevo director deportivo de Cruz Azul. (Foto: Mexsport)

Si bien desconoce el avance de los cementerios en el proceso de Iván Alonso, reiteró que el uruguayo no cumplía con los mismos valores y, por ello, decidieron prescindir de él.

“No sé qué haya hablado Velázquez (presidente del equipo de la Noria) con mi hermano ni en qué etapa vaya Cruz Azul con esto. De acuerdo a nuestros valores, sí hubo cosas que no encajaron, por eso tomamos esa decisión en su momento (…) Él no coincidió con nuestros valores y filosofía como institución”, agregó el director de Club Pachuca.

Equipos de la Liga MX son socios, y deben ver por el crecimiento mutuo: Armando Martínez

El director del Pachuca señaló que su comentario tenía como propósito que Cruz Azul medite la decisión de contratar a Alonso, pues ‘por algo se los están diciendo’.

“Nosotros pensamos que tiene que haber un crecimiento, y si fuéramos a contratar una persona que no coincide con filosofía de otros clubes, haríamos caso de nuestros socios; los 18 clubes somos socios y necesitamos mejorar nuestra liga. Haría caso a mi socio que me recomendara, o vería por qué situación no se dio, o por qué fue la salida abrupta”, sentenció.

Armando Martínez sugiere a Cruz Azul que medite la decisión de incorporar a Iván Alonso en su equipo. (Ulises Naranjo/Mexsport / Ulises Naranjo)

La primicia de Martínez va de que los 18 clubes que conforman la Liga MX son socios, y como tal deben velar por los intereses no solo propios, sino del futbol mexicano para que este crezca, pues al final del día es lo más importante.

“Es nuestro deber informar las situaciones que suceden y nuestros socios tienen que escucharlo, lo que nos preocupa es el crecimiento de la industria y el futbol mexicano. Lo hemos visto así: cuando tenemos que recomendar a alguien para crecer, tenemos qué decirlo, y cuando no va con nuestros valores, también. Si habló Velázquez con mi hermano, seguro Jesús comentó lo que estamos platicando”, agregó.