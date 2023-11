Luis Chávez señala a Pachuca de orillarlo a pagar su cláusula: ‘Te ven como un negocio’

Luis Chávez recordó su salida del Pachuca para cumplir su sueño de jugar en Europa, por lo que señaló a la directiva de orillarlo a pagar la cláusula en el contrato que firmó con el equipo de la Liga MX antes de jugar el mundial de Qatar 2022 y marcar uno de los goles más potentes con la Selección Mexicana.

El mediocampista sabía que el torneo celebrado cada 4 años podía ser una oportunidad para ser visto por otros clubes, por lo que le comunicó a la directiva de los ‘Tuzos’ sus intenciones.

“Ellos ya sabían lo que yo quería. Te ven (no ellos, en sí todo el futbol) como un negocio y, al final de cuentas, me cambiaron todo y me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club, de Pachuca, y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”, contó en entrevista con el periodista César Luis Merlo.

Aunque aseguró que está agradecido y en ese momento fue “muy feliz”, reflexionó lo que pensó cuando vio el comunicado sobre su salida publicado. “Sentí que me pusieron en contra de la gente lanzando el comunicado, como si yo ya no quisiera estar en el club”.

El actual futbolista en la liga de Rusia se refirió a un texto que afirmaba que sería él quien decidiera sobre su carrera con frases como “en serio detrimento de nuestros ingresos” o “bajo su responsabilidad”.

Luis Chávez le pagó a Pachuca por una cláusula para poder jugar en Europa. (Instagram / @lc24)

¿Cuánto pagó Luis Chávez a Pachuca por la cláusula?

Chávez interesó al Feyenoord de la Eredivisie, de Santiago Giménez, e incluso a Rayados de Monterrey. Antes de disputarse la Copa del Mundo se comprometió a pagar una penalización en caso de salir del Pachuca.

Aunque no dio a conocer la cifra exacta, confirmó a Fox Sports que ascendió a “entre 5 y 6 millones” (aunque no especificó si de pesos o dólares), mismos que salieron de su bolsa. Chávez firmó con el Dinamo de Moscú por cuatro años y 3 millones de dólares anuales como salario.