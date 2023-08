Luis Chávez debuta con el Dínamo Moscú en derbi de Rusia ante Spartak

El mediocampista mexicano Luis Chávez ya debutó con su nuevo club, el Dínamo Moscú, en la derrota 4-1 ante Spartak Moscú en el derbi de Rusia.

Aunque el Dínamo Moscú se llevó una goleada, Luis Chávez tuvo sus primeros minutos con el equipo ruso al ingresar de cambio al 61′, en sustitución de Fedor Smolov, cuando el partido estaba prácticamente sentenciado.

Luis Chávez ingresó de cambio al minuto 61. (Twitter @fcdynamo)

Al Spartak Moscú le bastaron 24 minutos para ponerse adelante 4-0 en el juego correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la copa rusa en la Itkritie Bank Arena.

El próximo compromiso del Dínamo Moscú es el domingo 3 de septiembre ante Rostov en la jornada 7 de la Liga Premier de Rusia.

¿Por cuántas temporadas es el contrato de Luis Chávez con Dínamo Moscú?

Luis Chávez fue anunciado apenas el viernes pasado como nuevo jugador del Dínamo Moscú, después de pagar su cláusula de rescisión de contrato con el Pachuca.

El centrocampista mexicano firmó un contrato por cuatro temporadas con el club en el que militó el legendario Lev Yashin, ‘La Araña Negra’, el único portero de la historia en ganar el Balón de Oro.

“La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo”, dijo Chávez a la prensa rusa.

El mexicano, de 27 años, tuvo que pagar de su bolsillo al Pachuca mexicano la cláusula de rescisión para superar las complicaciones financieras provocadas por las sanciones occidentales contra Rusia debido a la guerra en Ucrania.

Por ese motivo, el club mexicano no podía hacer transacciones financieras con Rusia, cuyos clubes tienen muchas dificultades para fichar futbolistas en algunos países.

El seleccionado mexicano marcó 14 goles y repartió 12 asistencias en 143 partidos con el Pachuca desde 2019. Además ganó un campeonato de liga con los Tuzos en el Apertura 2022.

Chávez, de 27 años, debutó con Tijuana en el 2014 y fue jugador de los Tuzos desde el 2019 hasta el Clausura 2023. Participó en su primer Mundial en Qatar 2022 y fue parte del equipo que ganó la última edición de la Copa Oro.

(Con información de AP y EFE)