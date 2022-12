Luis Chávez, de casi retirarse a ser campeón con Pachuca y figura del Tri; ¿Por qué lloró?

Durante un largo rato tras el silbatazo final, Luis Chávez permaneció agachado sobre la cancha y con una mirada de angustia. Su golazo de tiro libre fue el segundo del desesperado esfuerzo de la Selección Mexicana por mantenerse con vida en el Mundial de Qatar.

La victoria 2-1 ante Arabia Saudí el miércoles fue insuficiente. Aunado al triunfo de Argentina por 2-0 contra Polonia al mismo tiempo en el Grupo C, el Tri se despedía en la fase de grupos de una Copa Mundial por primera vez desde 1978.

“Mucha frustración. Los primeros dos partidos quedamos mucho a deber y en este no nos alcanzó”, expresó Chávez. “Reaccionamos un poco tarde, aunque sabíamos que teníamos esperanza de calificar. Más allá de lo personal me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”.

Chávez estuvo cerca de retirarse del futbol

Luis Gerardo Chávez fue reconocido como el mejor jugador de la Selección Mexicana y del partido ante Arabia Saudí, pero hace unos meses ni siquiera estaba considerado por Gerardo ‘Tata’ Martino y años atrás había considerado su retiro prematuro del futbol.

El oriundo de Cihuatlán, Jalisco dejó a su familia cuando era niño para perseguir su sueño en la escuela de futbol del Club Pachuca. Sin embargo, a los 15 años regresó a casa porque los extrañaba y además sentía que no tenía cualidades suficientes para el futbol profesional.

“Estuve tres años en Pachuca y parecía que no iba a progresar, parecía que no me alcanzaba para ser jugador. Extrañaba a mi familia, tenía 15 años y decidí pegar la vuelta para mi casa. Mi idea era no volver a jugar, quería estar con mi familia. Regresé a la prepa; ya tenía otros planes”, contó en una entrevista para ESPN.

Sin embargo, un día le llamó Óscar Ruelas, el entrenador que lo llevó a probarse a la escuela del Pachuca-donde también estuvieron Hirving ‘Chucky’ Lozano, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez y Kevin Álvarez-, para invitarlo a jugar en un equipo filial de los Xolos de Tijuana en Guadalajara.

El mediocampista jugó para el equipo Sub-20 de Xolos y luego debutó en primera división de la Liga MX con el primer equipo. En 2019, regresó a Pachuca, fichado por los Tuzos con 23 años de edad. Sus entrenadores han destacado que tiene mucha potencia en su pierna izquierda y lo demostró ante Arabia Saudí.

Este año, Chávez fue fundamental para que Pachuca disputara dos finales de Liga MX (perdieron la primera contra Atlas) y quedó campeón del Apertura 2022 ante Toluca. Ahora, el jugador de 26 años ha llamado la atención Bayer Leverkusen de Alemania.

¿Por qué lloró Luis Chávez?

Luis Chávez se unió a la lista de jugadores incluidos de último momento en la Selección Mexicana para una Copa Mundial. Cuando se enteró de su convocatoria, lloró junto a su abuelo y llamó a su madre para darle la noticia de que estaría en Qatar 2022.

“La convocatoria es una recompensa al sacrificio de siempre vivir solo. Mi familia me apoyó bastante para seguir luchando”, dijo a ESPN. Mientras que Gerardo Martino reconoció que el caso de Chávez es “uno de esos que aprovechan sus oportunidades y lleva un año completo a alto nivel”.

Cuando Luis Chávez anotó ante Arabia Saudí quizá recordó esos años de sacrificio y la ausencia de su padre, quien en 2005 emigró de manera ilegal a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. No se habían visto en diez años hasta que en septiembre de este año la Selección Mexicana jugó un par de partidos amistosos en California. “Verlo jugar y el nivel en el que está me llena de orgullo”, dijo Carlos Chávez a TUDN.