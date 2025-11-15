Fernando Cuadra: El empresario mexicano que ‘sobrevivió’ a un tsunami y le vende piel a Taylor Swift y Nodal

Fernando Cuadra sobrevivió a un choque a 207 km/h, mientras que su empresa se recuperó del tsunami en Indonesia en 2004.

Solo una persona en todo el mundo puede decir que sobrevivió a un choque a 200 kilómetros por hora y que ahora le vende botas vaqueras al expresidente Vicente Fox y a celebridades como Christian Nodal o James Hetfield, líder de Metallica.

Hablamos del empresario Fernando Cuadra, dueño de las marcas Cuadra y Corral, cuya empresa también tiene una historia peculiar puesto que superó el tsunami de Indonesia en diciembre de 2004.

Cuadra estuvo en entrevista con Oswaldo ‘Oso’ Trava en el pódcast Cracks, donde habló de su afición por la velocidad en las carreras de drag racing, así como sus éxitos en los negocios y cómo la fórmula de vender emociones llevó a su empresa a pasarelas internacionales como la Fashion Week de París, donde estuvo la hija de Ricardo Monreal.

‘Dormía colgado de la pared’: Así fue el choque a 207 km/h de Fernando Cuadra

La entrevista con Fernando Cuadra comenzó a toda velocidad. El empresario relató su amor por el drag racing, categoría de automovilismo que consiste en una carrera de aceleración en línea recta entre dos autos que deben recorrer lo más rápido posible un cuarto de milla.

Cristian Nodal con botas Cuadra. (cuadra.com.mx)

Después de iniciar su carrera como piloto en los 90, Fernando Cuadra tuvo un accidente en 1997, durante una competencia de drags en Monterrey.

“Tuvimos una pesadilla. Tuve un accidente en el 97 cuando me estrellé a 207 kilómetros por hora a la barda porque llovió (y la pista estaba mojada)”, recordó el dueño de Cuadra, marca que tiene entre sus clientes a Taylor Swift, que mueve millones de dólares con su álbum ‘The Life of a Showgirl‘.

La recuperación de Fernando Cuadra fue prolongada. “Estuve dos años con aparatos. Me acomodaron el cuello con aparatos, dormía sentado, estirando el cuello, colado de una pared”, relató.

Pese al accidente, Cuadra regresó a las carreras y se fue a competir a Estados Unidos en compañía de sus cuatro hijos, con quienes ha avanzado de ser el último lugar a estar clasificados entre los 16 más veloces, incluso por encima de equipos como el de General Motors.

James Hetfield, vocalista de Metallica, con botas Cuadra. (cuadra.com.mx)

De León al lujo internacional: ¿Cómo nació Cuadra, marca que vende emociones, no productos?

Como parte de una familia de nueve integrantes en León, Guanajuato, ciudad históricamente vinculada a la industria del calzado en México. Desde joven, Fernando Cuadra aprendió de su padre el arte de vender y no temía ofrecer productos incluso en sectores considerados “tabú” para la época, como la ropa interior femenina.

A los 14 años inició su primer negocio de cinturones , carteras y mariconeras, que vendía a trabajadores de bancos locales. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando su padre perdió la tienda familiar por no comprar el terreno donde operaba. Esa decisión llevó a la familia a la quiebra.

Por si fuera poco, una semana antes de casarse, su prometida lo abandonó. “¿Quién quiere casarse con un perdedor?”, le dijo ella. La respuesta de Fernando Cuadra marcó su filosofía empresarial: “Si perdedor es alguien que no te cumple caprichos, lo soy”.

Fue entonces cuando decidió “irse arriba”, estudiar y generar su propia riqueza. Con apoyo de terceros, ingresó a la Universidad Iberoamericana, donde estudió Administración de Empresas.

Sam Smith con botas de Cuadra durante su visita a México. (cuadra.com.mx)

’¿Quién se pone botas y sombreros en la playa?’ El viaje a Acapulco que creó un imperio de pieles

El punto de inflexión llegó durante un viaje a Acapulco. Cuadra conoció a Carlos García, dueño de Botas Moy.

Cuando Cuadra le preguntó por qué vendía botas de piel en la playa, García le respondió con una lección de oro: “Hay una palabra que no estás hablando: turismo. Y el turismo compra por emoción, no por razón”.

Esa conversación definió una estrategia de negocios. Cuadra abrió su primera tienda en la Costera de Acapulco, que se convirtió en laboratorio para entender al consumidor y el valor de lo aspiracional. Pronto replicó el modelo en Puerto Vallarta y Manzanillo, destinos turísticos donde el flujo de visitantes internacionales permitió que su negocio creciera.

El auge turístico y el enfoque emocional transformaron a Cuadra en una marca deseada, pero también lo pusieron a prueba. La crisis económica del Tequila de 1995 en México lo golpeó con fuerza. Su deuda pasó de tres a diez millones de pesos. La única salida fue vender en moneda extranjera, decisión que le permitió sostener su operación y convertir la adversidad en ventaja.

Arnold Schwarzenegger con botas Cuadra. (cuadra.com.mx)

Las pieles detrás de Cuadra: ¿Cómo la experimentación llevó a la empresa al más alto nivel?

En un sector dominado por las pieles tradicionales, Cuadra apostó por la experimentación. Mientras en el sureste de México predominaba el uso de piel de cocodrilo, la empresa trabajó con iguana argentina, una piel poco conocida en el país.

El éxito llegó cuando Vicente Fox, entonces empresario del calzado, y la marca Jean Pierre, reconocieron la calidad de las pieles y las incorporaron a sus líneas de productos. A partir de ahí, Cuadra desarrolló colecciones con tonos café, whisky y coñac, que se convirtieron en referencia de diseño.

Esa búsqueda constante llevó a la marca a trabajar con más de 30 especies —todas con regulaciones internacionales para evitar la caza ilegal, según Fernando Cuadra—, incluyendo pitón y oso hormiguero. “Aprendimos a no cruzar la línea”, dice el empresario, en alusión a su compromiso con la legalidad y la sostenibilidad.

Fernando Cuadra durante la inauguración de una tienda Cuadra. (Facebook: Cuadra)

El tsunami de Indonesia que casi tira el imperio de Fernando Cuadra

Aquel 27 de diciembre de 2004, Fernando Cuadra estaba en Puerto Vallarta cuando fue informado de un tsunami tras un maremoto ocurrido en Sumatra, zona donde compraba pieles para las prendas de Cuadra. El desastre natural eliminó de un día para otro su acceso a materiales clave.

Fernando Cuadra viajó a Singapur y luego a Sumatra. Al llegar, descubrió que todo había desaparecido: Animales, proveedores y comunidades enteras. Más de 200 mil personas murieron. El impacto económico fue inmediato y los contratos con clientes en Estados Unidos y México quedaron en pausa.

La respuesta fue drástica: Liquidar todo y empezar desde cero. Reorganizó su red de socios y comenzó a trabajar directamente en la zona afectada para restablecer la producción, un proceso que tomó años, pero que consolidó su reputación de empresario resiliente.

¿Qué famosos usan prendas de la marca Cuadra?

Actualmente, Cuadra se codea con marcas de lujo como Louis Vuitton, de Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo, con boutiques en las famosas Forum Shops en Estados Unidos, entre otros lugares.

Carin León Carín León con ropa de la marca Cuadra. (cuadra.com.mx)

Su participación en pasarelas como la Semanas de la Moda en París han colocado a sus bolsos y botas como productos deseados a nivel nacional e internacional.

El portafolio de clientes de Cuadra abarca desde artistas del regional mexicano hasta figuras del pop y el rock internacional:

Carín León,

Cristian Nodal,

Taylor Swift , quien en Estados Unidos compraba botas de la marca Corral, con la que Cuadra entró a ese país,

, quien en Estados Unidos compraba botas de la marca Corral, con la que Cuadra entró a ese país, Arnold Schwarzenegger,

Sam Smith,

Brice Dickinson,

Jorge ‘El Travieso’ Arce,

Espinoza Paz ,

, Natalia Jiménez,

Tito Double P ,

, Marco Antonio Solís ‘El Buki’,

Lucero,

Joaquín Sabina,

Ramón Ayala,

James Hetfield,

Ninel Conde,

Moenia,

Capi Pérez,

Karime Pindter,

Orson Padilla, y

Mau Nieto.