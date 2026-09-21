Hacienda propone alzas en derechos a trenes privados y aviación: Boletos de avión subirían precios

El Gobierno proyecta subir sus ingresos mediante alzas en el cobro de derechos por el uso del espacio aéreo , servicios de navegación e infraestructura ferroviaria, lo que presionará los costos operativos de aerolíneas y ferrocarriles privados.

Dentro de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos presentadas por la Secretaría de Hacienda, se contempla eximir de este aumento a los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros con menos de 15 años de operación.

“Este ajuste aplica solo a aquellos participantes del sector con más de 15 años haciendo uso de este bien público, con el propósito de mantener condiciones que favorezcan la maduración de los proyectos ferroviarios en etapas iniciales de desarrollo, garantizando un sistema ferroviario competitivo, fortaleciendo la conectividad y contribuyendo a la reducción sostenible de los costos de transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional”, menciona en la propuesta de Ley de Derechos.

De esta manera, la disposición exenta de estos aumentos a empresas del Estado bajo control militar como el Tren Maya y el del Istmo, mientras que el alza aplicará a los concesionarios del sector privado.

Como parte de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal dentro del Paquete Económico 2027 para autorización del Poder Legislativo, Hacienda plantea aumentar de 1.25 a 3 por ciento de los ingresos brutos el cobro que pagan las empresas ferroviarias de carga y de pasajeros por el uso de la infraestructura. Hacienda argumentó que este derecho no se ha actualizado en un periodo prolongado y que México mantiene cuotas inferiores a las de otros países de la región.

“En países como Colombia, la contraprestación por la explotación de infraestructura ferroviaria puede llegar a ser hasta de 5 por ciento sobre los ingresos brutos generados, mientras que en Argentina se paga una tasa del 3 por ciento y en Brasil esta obligación puede alcanzar hasta el 3.5 por ciento”, detalla la propuesta para modificar la Ley Federal de Derechos del siguiente año.

Ante esta medida, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) advirtió que enfrenta un incremento en sus costos operativos, sumado al endurecimiento impositivo por la pérdida de incentivos fiscales.

“Es necesaria la instrumentación de mecanismos que permitan mejorar gradualmente la planeación financiera y de inversiones en una industria intensiva en capital que contribuye de forma relevante al desarrollo del país”, refirió la AMF.

Destacó que las inversiones de capital del sector en México equivalen a la totalidad de sus utilidades netas y que la industria mantiene una participación de mercado del 27 por ciento, aun cuando ha tenido que asumir un mayor gasto operativo para garantizar la seguridad de las cargas y encarar la no deducibilidad de combustibles.

“Además, a partir de 2019, al ferrocarril se le quitó la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel, lo que representa un impacto equivalente a casi el 5 por ciento de los ingresos anuales del sector”, concluyó el organismo patronal.

(El Financiero)

Subirán 10 por ciento el cobro por servicios de navegación aérea

Tras aplicar en años anteriores una tasa del 9 por ciento sobre los ingresos brutos de los grupos aeroportuarios privados, la propuesta de la Miscelánea Fiscal para 2027 plantea ahora un aumento del 10 por ciento en el cobro por los servicios de navegación aérea a las aerolíneas, una medida que terminará trasladándose al costo final de los boletos de avión .

De acuerdo con las modificaciones planteadas a la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) justifica el ajuste señalando que México mantiene una de las cuotas de navegación más bajas de América Latina, por lo que resulta necesario equilibrar la brecha frente a la región.

“Las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano , previstas en el artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, han permanecido durante un periodo prolongado sin una actualización sustancial, pese a que los costos de operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura se han incrementado de manera constante.

Esta falta de actualización ha generado una reducción progresiva de las capacidades del sistema de navegación aérea nacional”, argumenta la dependencia federal.

El Ejecutivo sostiene que el alza en las tarifas es indispensable para garantizar la viabilidad técnica de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y elevar los estándares de seguridad operacional en el país. Sin embargo, la medida contrasta con la reducción del presupuesto etiquetado para el propio SENEAM, que en el paquete económico proyecta recibir 73 por ciento menos recursos del erario para su operación, situación que ha desatado duras críticas entre los gremios aeronáuticos.

A esta restricción financiera se suma una problemática operativa estructural: SENEAM enfrenta un déficit histórico de al menos 500 controladores aéreos por falta de partidas presupuestales y escasez de nuevos profesionales formados en la especialidad. Esta carencia, combinada con la saturación de los aeropuertos y del espacio aéreo en el centro del país, ha incrementado de forma considerable las cargas de trabajo y las jornadas de trabajo del personal técnico en funciones, sin que exista una compensación económica por ello, concluye el análisis del sector aviación.