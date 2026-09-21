Peso inicia la semana ‘con el pie derecho’: ¿Cuánto le gana al dólar HOY 21 de septiembre?

El peso mexicano inicia la semana con correcciones, a medida que los operadores se preparan para conocer la decisión de política monetaria del Banco de México, más tarde esta semana.

De acuerdo con las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 17.22 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.06 por ciento o 7.40 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“La apreciación del peso es parte de una corrección a la baja de la depreciación observada la semana pasada, cuando el dólar se fortaleció ante el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal y la expectativa de que hará otro incremento antes de que termine el año”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.63 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.13 por ciento, en los 100.36 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.08 por ciento en las mil 204.11 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.64 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.45 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas destaca el won surcoreano con 1.04 por ciento, el rublo ruso con 0.68 por ciento, el real brasileño con 0.58 por ciento, el florín húngaro con 0.52 por ciento, el peso chileno con 0.42 por ciento y el zloty polaco con 0.25 por ciento.