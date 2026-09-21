Camilo Séptimo pospone todos sus conciertos para 2027: ‘Seguiremos honrando a Honas’

Todos los conciertos de Camilo Séptimo programados para 2026 van a ser reagendados luego del asesinato de ‘Honas’ Meléndez, tecladista de la banda.

El grupo de rock indie compartió un comunicado para informar que la mayoría de las presentaciones se llevarán a cabo en 2027, pero por el momento no revelaron más detalles sobre las nuevas fechas.

“Con mucha tristeza les compartimos que decidimos posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de gira como participaciones en festivales. Seguiremos honrando la memoria de ‘Honas’ y compartiendo con ustedes a tracés de la música”, se lee en el post realizado en la cuenta oficial de Instagram de Camilo Séptimo.

De acuerdo con el comunicado, las personas que soliciten un reembolso deben hacerlo con la boletera con la cual adquirieron su boleto, donde cada una tiene su propio proceso de devolución.

Anteriormente, los intérpretes de ‘Miénteme’ solamente habían cancelado una presentación y pospuesto una más, aunque confirmaron, en un posteo en redes realizado el pasado 14 de septiembre, que el grupo no iba a desintegrarse a pesar de la muerte del tecladista Jonathan Meléndez.

“Después de una pausa, como banda tomaremos un espacio para reorganizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por ‘Honas’ y por todos los que nos han acompañado todos estos años”.

¿Cuáles son los conciertos de Camilo Séptimo que se posponen?

El grupo tenía previstas ocho presentaciones entre octubre y diciembre en distintos puntos de México, incluyendo algunas participaciones en festivales.

Los conciertos de la banda Camilo Séptimo tenía programados eran:

10 de octubre: Pachuca, Hidalgo.

Pachuca, Hidalgo. 16 de octubre: Apizaco, Tlaxcala.

Apizaco, Tlaxcala. 24 de octubre: Tampico, Tamaulipas.

Tampico, Tamaulipas. 31 de octubre: León, Guanajuato, en el festival Rockstar Fest.

León, Guanajuato, en el festival Rockstar Fest. 21 de noviembre: Campeche.

Campeche. 28 de noviembre: Festival Tecate Comuna, en Cholula, Puebla.

Festival Tecate Comuna, en Cholula, Puebla. 11 de diciembre: Veracruz.

Veracruz. 19 de diciembre: Tijuana, Baja California.

Jonathan 'Honas' Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo (derecha), fue asesinado. (Foto: Cuartoscuro)

Vinculan a proceso a presunto asesino y a su cómplice en el caso del asesinato de Jonathan Meléndez

Diego Sebastián ‘N’, de origen argentino, y Gerardo ‘N’ fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra los seres sintientes.

Lo anterior está relacionado con la muerte de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, conocido como ‘Honas’, tecladista de Camilo Séptimo, así como con el asesinato de integrantes de su familia.

Durante la audiencia, la jueza de Control con residencia en el Distrito Judicial de Barrientos, en Tlalnepantla, determinó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuántos años podrían pasar en prisión Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos asesinos de ‘Honas’ Meléndez?

Por los asesinatos de ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa embarazada; Aleyda Romero, que ayudaba al matrimonio con las labores del hogar, y la pequeña hija de tres años, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ podrían alcanzar una pena de entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima.

En caso de que se les impusiera la pena máxima por cada uno de los cuatro homicidios, la suma podría alcanzar los 280 años de prisión.

Además, por el delito de maltrato y crueldad contra los seres sintientes, cometido en agravio de una perrita de aproximadamente un año, los imputados podrían recibir una pena de tres a seis años de prisión.

Mientras que por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio de la esposa de ‘Honas’ Meléndez, podrían enfrentar una pena de cinco a 10 años de cárcel.