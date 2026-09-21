Canadá autoriza el uso de QP-Prostate, una herramienta de IA para detectar cáncer de próstata

Las autoridades sanitarias de Canadá han autorizado el uso de QP-Prostate, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la empresa española Quibim, para ayudar a los radiólogos a analizar resonancias magnéticas y detectar cáncer de próstata.

Quibim señaló a EFE que la autorización del Ministerio de Sanidad de Canadá (Health Canada) permite utilizar en el mercado canadiense la versión 2.4 del programa, que analiza las imágenes de resonancia magnética, localiza y mide zonas sospechosas y proporciona información cuantitativa para facilitar la identificación y caracterización de tumores.

Health Canada es el organismo federal encargado de autorizar los dispositivos médicos que pueden comercializarse en el país y mantiene un registro de los productos que cuentan con licencia vigente.

Según las últimas estimaciones de la Canadian Cancer Society, el cáncer de próstata será en 2026 el tumor más diagnosticado entre los hombres canadienses, excluidos los cánceres de piel no melanoma, con unos 29.300 nuevos casos.

La organización calcula además que unos 5.300 hombres morirán este año en Canadá a consecuencia de la enfermedad y que uno de cada nueve hombres la desarrollará a lo largo de su vida.

Quibim, fundada en Valencia, desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial para convertir imágenes médicas en datos cuantitativos que puedan ser utilizados por especialistas en el diagnóstico y seguimiento de distintas enfermedades.

QP-Prostate ya disponía de autorizaciones regulatorias para su uso clínico en la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, además de otros mercados como Suiza, Chile, México, Argentina y Brasil.

La empresa señaló que la autorización canadiense refuerza su expansión en Norteamérica tras su entrada en Estados Unidos.