Consumo, el principal motor económico en México en el primer semestre

El consumo en México ha aportado al PIB de manera significativa en lo que va del año.

El consumo de los hogares en México fue el principal motor del crecimiento económico en el primer semestre de este año, al aportar 1.5 puntos porcentuales, que explican prácticamente la totalidad del avance de 1.1 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB).

Según los Indicadores de la Oferta y Demanda Global, el consumo del gobierno aportó 0.3 puntos porcentuales al crecimiento económico, y la inversión fija bruta contribuyó con apenas 0.1 puntos, pero la cifra contrasta positivamente con el primer semestre del 2025, cuando restó 1.6 puntos al crecimiento.

En tanto, las exportaciones de bienes y servicios contribuyeron con 3.4 puntos, mientras que las importaciones restaron 6.7 puntos al avance del PIB, de acuerdo con los registros del Inegi.

En la primera mitad del año, el consumo privado acumuló un avance de 2.1 por ciento anual, mientras que el consumo del gobierno creció 2.6 por ciento, y la inversión productiva lo hizo en 0.3 por ciento. Las exportaciones e importaciones aumentaron a un ritmo de 8.1 y 14.7 por ciento, respectivamente.

Al igual que en el desempeño semestral, el consumo privado se mantuvo como el principal soporte de la economía durante el segundo trimestre, al aportar 1.5 puntos porcentuales a la variación de 2.1 por ciento del PIB.

En el mismo periodo, la formación bruta de capital fijo contribuyó con 0.9 puntos porcentuales y el consumo de gobierno aportó 0.3 puntos, mientras que en el frente externo las exportaciones sumaron 6.1 puntos, pero fueron superadas por la resta de 6.5 puntos de las importaciones.

Para Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamética, el consumo privado apunta hacia delante a una expansión moderada, debido a una mayor cautela por parte de las familias de cara a factores de incertidumbre económica. “Los datos oportunos de consumo privado y las Ventas de la ANTAD muestran un mercado interno débil”, apuntó.

Consideró que las exportaciones mexicanas de bienes y servicios han sido el componente clave y el que ha dado el mayor impulso al dinamismo económico del lado de la demanda agregada.

(El Financiero)

Despega inversión en México

Destacó el desempeño de la inversión durante el segundo trimestre, que repuntó 3.9 por ciento. Fue el primer dato positivo en año y medio, y el mayor avance desde el segundo trimestre del año pasado.

Como proporción del PIB, la inversión fija bruta representó 21.8 por ciento, por arriba del 21.2 por ciento reportado en el trimestre previo.

De acuerdo con Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina en Goldman Sachs, la inversión seguirá viéndose afectada por la incertidumbre tanto interna como externa, en particular la relacionada con la dirección de la política comercial en Estados Unidos y la revisión del T-MEC .

Para analistas de Monex, si bien la inversión mostró un desempeño favorable en el segundo trimestre, impulsada principalmente por la construcción, persisten dudas sobre la sostenibilidad de su recuperación, particularmente ante la moderación observada en el rubro de maquinaria y equipo al cierre del trimestre y la debilidad que ha caracterizado a este componente durante los últimos dos años.

“En este contexto, el avance del proceso de consolidación fiscal será un factor relevante para fortalecer la confianza de inversión de mediano y largo plazo”, apuntaron.

Julio A. Santaella, expresidente del Inegi, señaló en sus redes sociales que los datos de oferta y demanda global del segundo trimestre de 2026 muestran una recuperación del consumo privado, una reactivación de la inversión fija bruta y un crecimiento acelerado de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

En Monex prevén que el consumo mantenga un desempeño moderado, reflejo de una postura cautelosa de los hogares que, pese a la disminución de la inflación , permanece en línea con los bajos niveles de confianza del consumidor y el limitado dinamismo del mercado laboral.