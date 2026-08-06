Consumo en México gana por ‘la mínima diferencia’ durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 jugó un papel decepcionante y con un resultado limitado en los estados financieros de las empresas de consumo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) , ya que lejos de provocar un impulso en el gasto de los mexicanos, solo favoreció a algunas marcas, pero descompensó a otras.

Por ejemplo, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Liverpool, Coca-Cola FEMSA , Kimberly-Clark, Genomma Lab, Grupo Bimbo y Walmart de México registraron aumentos en sus utilidades netas del segundo trimestre de este año, mientras que del lado contrario las ganancias de Alsea, Sigma Alimentos, Becle (Cuervo), Gruma, La Comer, Chedraui y Arca Continental bajaron en el mismoperiodo.

“Si tuviéramos que decirlo en términos futboleros, fue un partido ganado, pero por ‘la mínima diferencia’. En términos generales para las empresas de la BMV, el evento ayudó en la mayoría a cumplir las modestas expectativas de crecimiento del periodo, y solo hubo algunas excepciones donde se reflejó un mayor impacto”, advirtió Roberto Solano, gerente de análisis económico de Monex.

Una de esas excepciones fue el caso de FEMSA, cuyos ingresos se elevaron 9.3 por ciento al totalizar 231 mil millones de pesos en el segundo trimestre del año, gracias al sólido desempeño de Oxxo México, cuyas ventas crecieron 11.8 por ciento.

Coca-Cola FEMSA aprovechó el torneo de fútbol para darle mayor volumen y ventas a su portafolio, el cual registró ingresos por 76 mil 318 millones de pesos, lo que significó un incremento de 4.6 por ciento anual entre abril y junio del 2026.

Sin embargo, la compañía reconoció que el entorno de consumo en México es desafiante, además de que continúa resintiendo los efectos del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) , el cual entró en vigor desde principios de año.

“Si bien México continuó enfrentando un entorno de consumo desafiante y los efectos del incremento en el impuesto IEPS, nuestra estrategia de asequibilidad, segmentación y una disciplinada ejecución comercial nos permitieron fortalecer nuestra posición competitiva”, señaló Ian Craig, Director General de la compañía.

De acuerdo con Alik García, subdirector de análisis bursátil en Valmex Casa de Bolsa, la empresa sacó partido del Mundial 2026 para fortalecer sus marcas, incrementar la lealtad de sus consumidores e impulsar la demanda en varios mercados.

“El sector que mejor capitalizó el Mundial fue el de conveniencia seguido por bebidas. Las empresas de bebidas realizaron importantes activaciones comerciales que fortalecieron sus marcas y generaron incrementos de demanda en categorías específicas”, explicó García.

(El Financiero)

Centros comerciales, con resultados mixtos de consumo por el Mundial 2026

En contraste, el efecto del Mundial 2026 fue prácticamente inexistente en los autoservicios como Organización Soriana y Chedraui, los cuales tuvieron una caída en sus ingresos de 4.9 y 3.9 por ciento, respectivamente, en el segundo trimestre del año.

No obstante, La Comer y Walmart de México y Centroamérica lograron anotar en ventas durante la justa mundialista con un alza de 5.7 y 1.9 por ciento cada una, impulsadas por sus campañas promocionales como “Temporada Naranja” y “Miércoles de Plaza” en el caso de la primera y por un mayor auge del canal digital para Walmart.

“Los autoservicios también capturaron una porción relevante del gasto, mientras que restaurantes y alimentos registraron beneficios más selectivos, en función de su ubicación y formato de negocio. Lo que es una realidad es que al ser un evento tan extenso, muchos consumidores diversificaron su consumo en restaurantes y en el hogar”, detalló el gerente de análisis económico de Monex.

El efecto del balón fue limitado en el sector de restaurantes, cafeterías y comida rápida operado por Alsea , la cual vio caer sus ingresos en 0.9 por ciento, con 20 mil 990 millones de pesos en ventas. Particularmente en México, las ventas aumentaron 4.2 por ciento a 12 mil 160 millones de pesos, impulsadas por el segmento de restaurantes de servicio completo, principalmente Chili’s, que se benefició directamente del Mundial 2026, y por Vips por la solidez de sus plataformas de valor e innovación, según su reporte trimestral.

“En el segmento de consumo discrecional, el desempeño de Alsea y Liverpool fue igualmente decepcionante, aunque ya se anticipaban estos resultados, ya que el (consumo durante el) Mundial 2026 solo ayudó a categorías muy específicas como Chili’s, Domino’s Pizza y segmentos como deportes, TV y video”, matizó el subdirector de análisis bursátil en Valmex Casa de Bolsa.

Las ganancias de El Puerto de Liverpool crecieron 1.5 por ciento en el segundo trimestre del año, empujadas por sus segmentos financiero e inmobiliario.

Además de un consumidor más cauto y enfocado en promociones, la copa afectó la demanda de ropa, zapatos y accesorios, detalló el análisis de Valmex. En suma, la intensa actividad promocional y la competencia comercial acotaron parte de la expansión en márgenes, por lo que el beneficio fue más visible en ingresos que en rentabilidad durante el Mundial 2026 , acotó Roberto Solano.

Ya con el efecto del balón diluido, para el segundo semestre del año Grupo Financiero Monex prevé un cambio de visión de las empresas, recortando sus guías de crecimiento para 2026 en algunos casos, y en otros, dejando un sentimiento de que persistirán diversos retos en el consumo.