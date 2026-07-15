Consumo en México, con ‘pólvora mojada’ en el Mundial 2026: Tuvo impacto ‘limitado’, afirma BBVA

El consumo privado durante el Mundial 2026 en México tuvo un impacto limitado.

BBVA afirmó este miércoles que la Copa del Mundo 2026 tuvo un efecto “limitado y heterogéneo” sobre el consumo privado en México durante junio, sin generar un repunte generalizado de la demanda.

De acuerdo con un análisis de su brazo BBVA Research, explicó que se debió a que el gasto de los hogares mantuvo una tendencia débil pese al impulso observado en algunos sectores vinculados con el torneo.

Según el Indicador de Consumo Big Data de la institución financiera, el consumo privado retrocedió un 0.2 por ciento mensual en junio y registró una contracción del 4.9 por ciento frente al mismo mes de 2025, su quinta caída consecutiva en 2026.

El análisis señala que las actividades relacionadas con la Copa del Mundo favorecieron temporalmente a sectores como el entretenimiento y algunos servicios asociados a la construcción y la infraestructura, aunque ese dinamismo no fue suficiente para revertir la desaceleración del consumo.

BBVA Research explicó que el comportamiento del gasto fue desigual entre sectores.

Mientras los servicios de entretenimiento crecieron 16.5 por ciento mensual y un 24.8 por ciento respecto a junio de 2025, el mayor incremento desde octubre pasado, el gasto en hoteles cayó un 10.5 por ciento mensual y el destinado a restaurantes retrocedió un 4.9 por ciento.

El documento añade que el gasto en tiendas físicas disminuyó 0.9 por ciento mensual, su mayor descenso desde febrero, y se ubicó 3.8 por ciento por debajo del nivel observado un año antes.

En contraste, el consumo en comercios digitales aumentó 1.6 por ciento mensual y permaneció un 15 por ciento por encima del nivel registrado en enero de 2025, una diferencia que refleja un cambio estructural en los hábitos de consumo de los hogares mexicanos.

Entre los rubros con mejor desempeño destacó el gasto en alimentos, con un incremento mensual del 0.2 y del 4.3 por ciento interanual, así como el destinado al cuidado de la salud, que avanzó un 0.7 por ciento mensual y un 5.7 por ciento anual.

Por el contrario, el consumo de gasolina descendió un 2.5 por ciento respecto a mayo y 5.6 por ciento frente a junio de 2025, con lo que acumuló 15 caídas interanuales consecutivas desde abril del año pasado.

BBVA Research anticipó que la atonía de la demanda interna persistirá durante el segundo semestre de 2026 debido al menor dinamismo del empleo formal, la moderación de la masa salarial real y la cautela de los consumidores ante el entorno económico.

La institución prevé que la recuperación del consumo sea gradual a partir de 2027, conforme el sector industrial recobre dinamismo y ese desempeño se traduzca en una mayor demanda de servicios.