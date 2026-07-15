‘¡Las Malvinas son argentinas!’: Messi celebra al lado de cartel prohibido tras ganarle a Inglaterra (FOTOS)

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Un grupo de jugadores de Argentina desplegó una pancarta alusiva a las Islas Malvinas el miércoles tras la victoria de la Albiceleste 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

“Las Malvinas son argentinas”, decía el mensaje escrito en la manta que sostuvieron el mediocampista Giovani Lo Celso, el defensa Nicolás Otamendi y otros jugadores, mientras el resto del plantel celebraba con los aficionados en la grada la victoria en el Estadio Atlanta.

Varios futbolistas también entonaron el cántico “el que no salta es un inglés”, una consigna que la afición argentina suele cantar incluso en partidos frente a selecciones distintas a Inglaterra. El capitán Lionel Messi brincó y festejó al lado del cartel que sostenían Lo Celso y Otamendi.

“Y serán siempre argentinas”, aseveró Leandro Paredes, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, en declaraciones recogidas por EFE.

Lautaro Martínez, autor del segundo gol ante Inglaterra, afirmó que, aunque la Guerra de las Malvinas “es algo que pasó hace muchísimos años”, este no era “un partido más” para el equipo.

“Más allá de todo, nosotros tratamos de dejar aparte la ansiedad y todo lo que se generó fuera del campo. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial”, admitió en declaraciones retomadas por EFE.

Jugadores de Argentina posaron con la pancarta por el campo. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

¿Qué dice la FIFA sobre las manifestaciones políticas?

De acuerdo con el Código de Conducta de la FIFA, está prohibido para cualquier persona dentro del estadio “maldecir o entonar cánticos de carácter político, ofensivo y/o discriminatorio, o utilizar lenguaje vulgar o abusivo, o gestos obscenos”.

Asimismo, el reglamento restringe “poseer, usar, mostrar, difundir, promover o transmitir cualquier material (incluyendo, pero no limitado a, pancartas, banderas, volantes, prendas y otros artículos) de carácter político, ofensivo y/o discriminatorio, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión”.

De acuerdo con The Athletic, Argentina corre el riesgo de recibir una sanción por la exhibición de la pancarta tras la semifinal.

"El que no brinque es inglés", cantaron jugadores. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

Scaloni pidió no vincular el partido con la Guerra de las Malvinas antes del Inglaterra vs. Argentina

En la víspera del encuentro, el seleccionador Lionel Scaloni había pedido a la prensa y a la afición no relacionar el partido con el conflicto bélico de 1982.

“Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años? Es inútil, es triste. Se ha sufrido mucho y es una locura”, opinó. “No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”.

Otros futbolistas también se pronunciaron en el mismo sentido. “Es un partido nomás. No tenemos que confundir las cosas con el fútbol”, dijo Cristian ‘Cuti’ Romero, capitán del Tottenham inglés, en declaraciones recogidas por AP. “Esperemos llegar a la final. Vamos a dejar la vida adentro de la cancha”.

Alexis Mac Allister, quien lleva seis años jugando en Inglaterra, coincidió con esa postura. “Entendemos todo lo que hay detrás, toda la rivalidad por la historia”, afirmó para AP. “Obviamente, también entendemos que eso no es culpa de su gente ni de la nuestra, sino de quienes estuvieron más arriba, entonces tampoco hay que mezclar las cosas”.

Aficionados de Argentina sostuvieron una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. (AP Foto/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell/AP Photo/Rebecca Blackwell)

Con información de AP y EFE.