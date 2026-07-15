España vs. Argentina en la final del Mundial 2026: Fecha, canal, hora, historial, posibles alineaciones y más

¡Estaban destinados a enfrentarse! España y Argentina chocan en la gran final del Mundial 2026, el mismo encuentro que estaba previsto para la Finalissima del pasado marzo, pero que se canceló por el conflicto en Medio Oriente.
Ahora, los dos mejores sembrados del ranking FIFA se ven frente a frente en un duelo donde destaca Lamine Yamal como la gran joven estrella de España y, del otro lado, Lionel Messi, en lo que se vislumbra como su ‘último baile’.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 España vs. Argentina?
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.
El partido se podrá ver en vivo mediante TV abierta, TV de paga, plataformas digitales y streaming en México:
- Partido: España vs. Argentina
- Instancia: Final del Mundial 2026
- Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
- Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos
- Dónde ver EN VIVO: TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Las Estrellas y Canal 5
Además, podrás seguir toda la cobertura del partido en vivo mediante El Financiero Deportes.
¿Cómo llegan España y Argentina a la final del Mundial 2026?
España venció a Francia en semifinales, en un partido en el que impuso el ritmo que quería, nulificó a las estrellas galas —como Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé— y fue contundente para imponerse por 2-0.
El delantero Mikel Oyarzabal abrió el marcador en Dallas desde el punto penal y el sorpresivo lateral derecho Pedro Porro marcó el 2-0 definitivo que clasificó a España a la gran final.
Del otro lado de la llave, Argentina remontó a Inglaterra de forma heróica. Anthony Gordon había puesto en ventaja a los ‘Tres Leones’, que se replegaron por completo para defender el marcador.
Fue entonces cuando Atlanta vio el milagro. Primero, Enzo Fernández empató el partido con un potente disparo desde fuera del área al minuto 85 y, ya en el tiempo agregado (90+2′), Lautaro Martínez apareció en el área para empujar el balón de cabeza y mandar a la Albiceleste al partido por la defensa de su corona.
Historial de España vs. Argentina: ¡No se sacan nada de ventaja!
En la historia del futbol, España y Argentina se han enfrentado en 14 ocasiones, con saldo de seis victorias para la Roja, seis para la Albiceleste y dos empates.
Sin embargo, solo uno de esos partidos fue oficial. En el Mundial de Inglaterra 1966, España y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos, donde la Albiceleste ganó 2-1 con un doblete de Luis Artime. Pirri marcó el tanto español.
Posibles alineaciones de España vs. Argentina para la gran final del Mundial 2026
España
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
Argentina
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian ‘Cuti’ Romero
- Lisandro ‘Licha’ Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Leandro Paredes
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Lionel Messi
- Julián Álvarez