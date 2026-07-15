España vs. Argentina en la final del Mundial 2026: Fecha, canal, hora, historial, posibles alineaciones y más

Yamal y Messi tienen los focos en la gran final del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

¡Estaban destinados a enfrentarse! España y Argentina chocan en la gran final del Mundial 2026, el mismo encuentro que estaba previsto para la Finalissima del pasado marzo, pero que se canceló por el conflicto en Medio Oriente.

Ahora, los dos mejores sembrados del ranking FIFA se ven frente a frente en un duelo donde destaca Lamine Yamal como la gran joven estrella de España y, del otro lado, Lionel Messi, en lo que se vislumbra como su ‘último baile’.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026 España vs. Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El partido se podrá ver en vivo mediante TV abierta, TV de paga, plataformas digitales y streaming en México:

Partido: España vs. Argentina

España vs. Argentina Instancia: Final del Mundial 2026

Final del Mundial 2026 Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos

Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos Dónde ver EN VIVO: TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Las Estrellas y Canal 5

Además, podrás seguir toda la cobertura del partido en vivo mediante El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan España y Argentina a la final del Mundial 2026?

España venció a Francia en semifinales, en un partido en el que impuso el ritmo que quería, nulificó a las estrellas galas —como Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé— y fue contundente para imponerse por 2-0.

El delantero Mikel Oyarzabal abrió el marcador en Dallas desde el punto penal y el sorpresivo lateral derecho Pedro Porro marcó el 2-0 definitivo que clasificó a España a la gran final.

España dominó a Francia y ahora llega como gran favorito a ganar el Mundial. [Fotografía. Xinhua]

Del otro lado de la llave, Argentina remontó a Inglaterra de forma heróica. Anthony Gordon había puesto en ventaja a los ‘Tres Leones’, que se replegaron por completo para defender el marcador.

Fue entonces cuando Atlanta vio el milagro. Primero, Enzo Fernández empató el partido con un potente disparo desde fuera del área al minuto 85 y, ya en el tiempo agregado (90+2′), Lautaro Martínez apareció en el área para empujar el balón de cabeza y mandar a la Albiceleste al partido por la defensa de su corona.

Lautaro Martínez vino desde la banca para marcar el gol del gane para Argentina. EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

Historial de España vs. Argentina: ¡No se sacan nada de ventaja!

En la historia del futbol, España y Argentina se han enfrentado en 14 ocasiones, con saldo de seis victorias para la Roja, seis para la Albiceleste y dos empates.

Sin embargo, solo uno de esos partidos fue oficial. En el Mundial de Inglaterra 1966, España y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos, donde la Albiceleste ganó 2-1 con un doblete de Luis Artime. Pirri marcó el tanto español.

Posibles alineaciones de España vs. Argentina para la gran final del Mundial 2026

España

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

Argentina

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Nahuel Molina

Cristian ‘Cuti’ Romero

Lisandro ‘Licha’ Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Lionel Messi

Julián Álvarez