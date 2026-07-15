‘Fue un malentendido’: Leticia Calderón aclara comentario sobre atropellar gatos

La actriz Leticia Calderón aseguró que, a pesar de su fobia a los gatos, ama a todos los animales. (Fotoarte realizado con fotos de Cuartoscuro/ Pexels)

Leticia Calderón, actriz de telenovelas mexicanas, habló sobre los comentarios que hizo en contra de los gatos, luego de que se viralizó un video en el que afirma que no le importaría si sus hijos los atropellan en la calle.

Las declaraciones de la protagonista de Esmeralda —telenovela en la que comparte créditos con el actor Fernando Colunga— volvieron a circular a raíz de la polémica que ocasionaron los comentarios del conductor de televisión Pedro Sola.

Esto debido a que el presentador de Ventaneando afirmó que le daban ganas de arrojar carne envenenada a los perros en sitios pet friendly, por lo que algunas personas señalaron que él no es el único famoso que ha realizado comentarios de este tipo.

¿Qué dijo Leticia Calderón sobre los gatos?

Durante 2020 se realizó una misa con motivo del inicio de las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras, en la que la actriz Leticia Calderón dio vida al personaje de Victoria Robles de Cantú.

A la celebración religiosa acudieron los integrantes del elenco, incluida la actriz, quien ofreció algunas palabras a los medios de comunicación; sin embargo, mientras conversaba, un gato se acercó a ella.

La reacción de la actriz fue inmediata: “¡Ay, un gato! No puede ser, agárrenlo. Les tengo fobia. ¡Ay, no puedo!”, comentó durante el encuentro con la prensa, donde explicó que era un tema que ya había trabajado en terapia.

“Sí tengo miedo, pero sí he ido con psicólogos y cosas así. Ya lo he trabajado, ya nomás me falta la regresión”, comentó. A pesar de ello, ‘Lety’ Calderón no logró continuar con la entrevista con normalidad y optó por cambiarse de lugar.

“No sé, estoy a punto de llorar si no me quitan a ese gato. No sé, me dan mucho miedo, me dan fobia”, compartió, e indicó que en ocasiones las personas no comprenden su aversión.

“La gente no entiende. Me dan ganas de decirles: ‘¿A qué le tienes fobia?’, para traerles una víbora, una araña”, señaló. Aunque todo transcurría con normalidad hasta ese momento, finalmente indicó que no le importaría si sus hijos atropellan a uno de estos animales.

“Mis hijos saben que, si vamos cruzando Periférico y veo un gato, no me importa que los atropellen”, dijo. Además, añadió que durante sus paseos matutinos suele salir acompañada de su perro.

“En la mañana traigo a mi rottweiler, con la pena, lo siento”, finalizó en la conversación, en la que reiteró que esas reacciones se deben al miedo que le provoca ver a un gato.

¿Leticia Calderón se disculpó por su comentario sobre los gatos?

Luego de que los internautas retomaron el video de Leticia Calderón, la actriz utilizó sus redes sociales para hablar al respecto, donde aseguró que sus palabras se habían malinterpretado.

“Fue hace muchos años y fue un malentendido. No me refería a los gatos”, escribió en su publicación. A pesar de ello, la actriz no especificó qué quiso decir durante la entrevista que concedió en 2020.

En su publicación, Leticia Calderón también indicó que, a pesar de la fobia que siente por los gatos, jamás le haría daño a ninguna mascota, debido a que les tiene un profundo cariño a los animales.

Leticia Calderón aseguró que sus palabras se malinterpretaron. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar”, escribió en su publicación, en la que agregó la imagen de un gato y aseguró que está en contra del maltrato animal.

La explicación de Leticia Calderón llegó poco después de que Pedro Sola fuera fuertemente criticado tras hablar de forma negativa sobre los sitios pet friendly y asegurar que le daban ganas de arrojar carne envenenada a las mascotas, declaraciones por las que el conductor tuvo que ofrecer disculpas públicas.