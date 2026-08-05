Bancomext canaliza más de 150 mil mdp al comercio exterior y gana más de 3 mdp en primer semestre

El Banco Nacional de Comercio Exterior obtuvo un resultado neto positivo de 3,429 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2026.

Con un Índice de Capitalización (ICAP) de 21.90 por ciento, un activo total superior a 590 mil mdp y una cartera de crédito en balance de 288 mil 532 mdp, la institución colocó poco más de 150 mil millones en crédito a empresas vinculadas al comercio exterior.

Al cierre de junio, el saldo total de la cartera de crédito directo e inducido al sector privado se ubicó en 336,790 mdp, consolidando el respaldo financiero a los sectores generadores de divisas.

Del total financiado en los primeros seis meses del año, 51 por ciento se canalizó a través de crédito de primer piso (76 mil 292 millones de pesos), en tanto la banca de segundo piso participó con 54 mil 266 mdp, equivalentes a 36 por ciento.

A su vez, el esquema de Garantías y Crédito Inducido aportó los 19 mil 524 millones restantes (13 por ciento).

En la distribución por tamaño de empresa, el financiamiento otorgado por Bancomext en el semestre se canalizó a grandes empresas con 107,991 mdp; pequeñas, con 21 mil 049 millones de pesos; medianas, con 11 mil 575 millones, y microempresas con 9 mil 467 mdp.

Por su parte, la administración del riesgo crediticio mantuvo la morosidad en niveles mínimos con un Índice de Cartera Vencida (IMOR) de apenas 1.57 por ciento, por debajo del promedio de las instituciones financieras, respaldado por una sólida cobertura de previsiones (ICOR) de 211.32 por ciento.

Estos resultados refuerzan la estrategia del Banco Nacional de Comercio Exterior para impulsar el Plan México y el desarrollo regional, proveyendo liquidez a las empresas exportadoras, fortaleciendo las cadenas globales de valor, impulsando la generación de empleo formal y promoviendo un crecimiento económico incluyente.