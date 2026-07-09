Pizzerías aceleran logística ante el histórico consumo por el Mundial 2026

Las pizzerías en México se enfrentan a la oportunidad de incrementar sus ventas por el Mundial 2026, pero luchan con el aumento de costos operativos.

En lo que va del Mundial 2026, la pizza se ha convertido en el snack preferido de los mexicanos, sin embargo, para marcas como Pizza Hut, Domino’s Pizza y Little Caesars el éxito depende tanto de la demanda como de la capacidad para controlar los costos operativos en un mercado que supera los 120 millones de pizzas vendidas cada año.

En el primer partido de México frente a Sudáfrica, el 11 de junio, la pizza se coronó como el platillo favorito de los mexicanos, ya que los pedidos de esta categoría gastronómica crecieron en más de 140 por ciento una hora antes del encuentro, de acuerdo con datos de la plataforma DiDi.

“En Domino’s nos hemos preparado para capitalizar esta oportunidad con una propuesta integral que combina promociones, combos, especialidades de temporada y un menú altamente personalizable, pensado para adaptarse a los gustos de cada consumidor”, señaló Iliana Jiménez, directora de Mercadotecnia de Domino’s Pizza México.

Agregó que han fortalecido su operación con horarios extendidos y capacidades adicionales en tienda para responder a la mayor demanda en todos nuestros canales.

La franquicia operada por Alsea tiene la mira puesta en este año para impulsar su crecimiento y visibilidad de marca, con el objetivo de superar la cifra de 55 millones de clientes atendidos del año pasado mediante sus 983 tiendas en todo el país, donde laboran 15 mil colaboradores”.

El Chief Marketing Officer de Pizza Hut México, Eduardo Valladolid, reveló en entrevista que en sus 300 puntos de venta los pedidos se dispararon hasta un 50 por ciento en el inicio del Mundial, es decir, entre el 11 y el 15 de junio, respecto a los mismos días del año pasado.

Además de su campaña “Si hay fútbol, hay Pizza Hut”, en marzo pasado la empresa anunció una alianza estratégica con RK Experience Management, compañía especializada en la operación de alimentos y bebidas en estadios, venues y eventos masivos, buscando estar presentes en 23 recintos ubicados en más de 10 estados del país.

Pizza Hut cerró el año pasado con 10 nuevas aperturas y para este año proyectó 15 unidades adicionales, incluyendo dos sucursales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el caso de Little Caesars, aprovechó el ser patrocinador oficial de la Selección Mexicana de Futbol para lanzar sus productos “La Goleadora” y “El Trigolazo”, que incorporan ingredientes cuyos colores evocan matices patrios, tratando de generar un sentido de orgullo e identidad entre sus consumidores.

“El mundial sí representará un incremento en ventas en la industria de comida rápida lo cual nos invita a ser los mejores, más eficientes y traer a los consumidores propuestas de valor y de sabor. También es un reto importante para cada uno de los restaurantes y las personas que trabajan en ellos”, señaló, Andrés de Robina, VP Internacional de Little Caesars.

Pese al despliegue de campañas, los negocios que mejor capitalizaron la justa deportiva serán aquellos con una operación profesionalizada y conceptos compatibles con la convivencia deportiva, advirtió Jorge Valencia, CEO de Grupo Interfranquicias Latam.

Sin embargo, matizó, el aumento de clientes no siempre se traduce en utilidades debido a una mayor presión operativa y a la larga permanencia de mesas con bajo consumo, anticipando una desaceleración parcial a partir de la eliminación de la Selección Mexicana.

(El Financiero)

Pizzerías apuestan por eficiencia operativa ante inflación

Para las tres principales pizzerías de México, la clave está en la eficiencia operativa para contrarrestar un contexto de elevada inflación e incremento del precio de insumos.

“En nuestro caso mantenemos precios competitivos con disciplina operativa. Nuestro modelo está diseñado para ser eficiente desde el origen: procesos estandarizados, oferta clara y enfoque en productividad. En un entorno inflacionario, el reto es proteger el valor para el consumidor sin comprometer la calidad”, detalló el VP Internacional de Little Caesars.

Andrés de Robina tiene una estrategia basada en la eficiencia operativa, la gestión de la cadena de suministro para fortalecer relaciones con proveedores, y la revisión constante de la arquitectura del menú para asegurar que las opciones sigan siendo relevantes y accesibles. En el caso de Pizza Hut, su equipo de Supply Chain adquiere insumos bajo un esquema de Price Protection, lo que le permite mantener costos de ingredientes ante la variación del tipo de cambio.

“Para el Mundial, en esa parte fuimos muy asertivos, con un local store marketing muy puntual, trabajando con performance y lo que hicimos también fue eficientar nuestros menús, además de mejorar los tiempos de entrega”, explicó Eduardo Valladolid. Mientras tanto, Domino’s Pizza basó su operación en la infraestructura de Alsea.

“Contamos con una cadena de suministro de clase mundial, que refuerza nuestra posición como líderes de la industria gracias a la capacidad de respuesta, servicio y alcance que tiene para cada una de nuestras tiendas. Es desde esta operación logística de excelencia que empieza la capacidad para atender la demanda de nuestros consumidores”, aseguró Iliana Jiménez.

Adicionalmente, puntualizó, “cada uno de nuestros gerentes recibe a través de un sistema interno para impulsar una mejor toma de decisiones y así empoderarlos para responder y planificar los cambios en el consumo que se presentan día a día”, concluyó Jiménez.