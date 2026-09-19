Trump anuncia una ‘Fuerza IA’ y un ‘zar’ para supervisar su avance: ‘De ninguna manera frenaremos’

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos debe mantener su liderazgo frente a China en el desarrollo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump anunció que nombraría a un responsable de inteligencia artificial, mientras sigue presionando a las empresas tecnológicas para que aceleren su desarrollo, a pesar de los crecientes temores sobre la seguridad.

Trump rechazó las preocupaciones de que la tecnología en rápida evolución pudiera suponer riesgos para los seres humanos, calificándolas de un “engaño”, y las comparó con la alarma por el cambio climático y los escándalos que llevaron a sus dos juicios políticos durante su primer mandato.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria”, escribió el sábado en una publicación en redes sociales. “La IA es la próxima revolución industrial, o Internet, pero será aún más grande y tendrá un mayor impacto, posiblemente hasta el 25% del PIB de nuestro país”.

Google, OpenAI y Anthropic alertan por fallas de seguridad en sus sistemas de IA

Durante la última semana, los principales líderes de las mayores plataformas de IA de Estados Unidos han advertido que es hora de ralentizar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados y lucrativos, citando los crecientes riesgos de la tecnología.

Google, OpenAI, Anthropic PBC y Meta Platforms Inc., pertenecientes a Alphabet Inc., han revelado casos en los que sus agentes de IA han pirateado los sistemas de otras empresas.

Sin embargo, Trump se ha resistido a la idea de desacelerar, mientras que los estrategas de Wall Street también han señalado hasta qué punto el rendimiento del mercado bursátil ha estado impulsado por las esperanzas que rodean a la inteligencia artificial.

En su publicación del sábado, Trump afirmó que también creará una Fuerza de IA inspirada en la Fuerza Espacial, una rama del ejército estadounidense que creó durante su primer mandato, para abordar los problemas relacionados con este sector. Sin embargo, no quedó claro de inmediato cómo se estructuraría ni cuáles serían sus funciones.

“¡Estamos liderando a China y al resto del mundo, y tengo la intención de que siga siendo así!”, escribió Trump en referencia a los avances del país en inteligencia artificial.

Demócratas piden regular la inteligencia artificial por seguridad

Varios legisladores, en particular los demócratas, han intensificado sus peticiones para que el gobierno intervenga y regule la tecnología teniendo en cuenta la seguridad.

El expresidente Barack Obama afirmó que los demócratas deberían convertir esto en un tema central de las elecciones de mitad de mandato. Durante una charla informal el viernes en la Universidad de Colgate, declaró que existe “una discrepancia entre las necesidades de nuestra sociedad y los imperativos comerciales a los que se enfrentan estas empresas, no necesariamente porque intenten hacer cosas malas, sino porque tienen que justificar estas valoraciones”.

Al inicio de su segundo mandato, Trump nombró a David Sacks, cofundador de Craft Ventures LLC, como su asesor principal en inteligencia artificial. Sacks dejó el cargo, pero sigue siendo copresidente del Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología.