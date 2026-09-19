‘Vi que se caía la pared’: Así sobrevivió Roberto Cobo, actor de ‘Los Olvidados’, al terremoto del 85

Roberto Cobo fue un actor de la Época de Oro del cine mexicano y participó en cintas como 'Subida al cielo', de Luis Buñuel. (Foto: Wikimedia Commons)

Era una mañana común. El actor Roberto Cobo, quien para ese momento vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco, estaba durmiendo cuando sintió un fuerte movimiento que lo despertó. Era 19 de septiembre de 1985.

El actor de Los Olvidados —aclamada cinta del director Luis Buñuel— alcanzó a gritarle a su tía que se trataba de un temblor; sin embargo, segundos después, el edificio se desplomó.

La unidad Nuevo León quedó completamente destruida ante el terremoto que se presentó en 1985, el cual tuvo una magnitud de 8.1 y dejó devastada a la Ciudad de México. Sin embargo, ‘El Calambres’ logró sobrevivir.

¿Cómo sobrevivió Roberto Cobo al terremoto de 1985?

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 tomó por sorpresa a los habitantes de la Ciudad de México, puesto que la alerta sísmica se desarrolló después de este suceso, por lo cual no existió un aviso sobre el inicio del siniestro.

Es así que Roberto Cobo se encontraba durmiendo tranquilamente cuando, a las 7:19, un fuerte movimiento sacudió a la capital: “Sentí como si fuera La casa de la risa, porque se me movía todo. Yo vivía en el sexto piso del edificio Nuevo León”, recordó en la entrevista Los privilegios del camaleón.

El actor solo logró gritarle a su tía antes de que la estructura comenzara a colapsar: “Sentí que se desprendía una pared y se venía encima. Cuando vi que se caía la pared, agarré las cobijas y me las eché encima. Ya no supe de mí hasta que vi el montón de tierra”, recordó.

Roberto Cobo vivía en Tlatelolco cuando ocurrió el terremoto de 1985. (Foto: Wiki Commons)

Al abrir los ojos, lo primero que vio el actor fue un enorme hoyo donde se suponía que debía estar su ventana. Sin entender completamente lo que había sucedido, ‘El Calambres’ comenzó a gritar por ayuda.

El actor dimensionó la situación poco después: su casa ya no estaba en un sexto piso, sino “al ras de la banqueta”, algo que notó cuando dos personas se acercaron para tratar de ayudarle a salir de los escombros en los que se encontraba.

“Unas voces decían: ‘¡Hay uno, hay uno! ¡Vamos a sacarlo, hay uno, vamos a sacarlo!’. Entonces entraron dos muchachos”, recordó Cobo, quien, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba, no perdió el sentido del humor.

“No recuerdo ni sus nombres, ya estaba conmovido. Y uno se me queda viendo y dice: ‘¿Por qué está aquí, pinche Calambres?’. ‘Pues de vacaciones, güey’”, recuerda que les respondió a modo de broma.

¿Qué pasó con Roberto Cobo tras el terremoto de 1985?

Una vez que Roberto Cobo quedó fuera de los escombros, fue trasladado a una clínica para que recibiera la atención médica correspondiente: “Me llevaron a un hospital de Santa Fe”, compartió.

Aunque parecía que todo había pasado, la noche del 20 de septiembre se registró un nuevo sismo, esta vez de magnitud 7.6, ante lo cual el histrión fue trasladado a una Cruz Roja.

“A los 15 días me empezó a doler la pierna y resultó que tenía rota la cadera”, dijo en entrevista con La Jornada. Roberto Cobo fue intervenido y se le colocó una prótesis que le permitió seguir caminando, aunque sin la posibilidad de hacer ejercicio.

¿Quién fue Roberto Cobo, actor de ‘Los Olvidados’?

Roberto Cobo nació en General Zuazua, Nuevo León, el 20 de febrero de 1930. El Festival de Cine de Morelia explica que siempre estuvo en contacto directo con el entretenimiento, debido a que sus padres eran parte de una compañía itinerante de teatro.

Por este motivo, desde los 8 años comenzó a participar en las puestas en escena que se realizaban en ‘las carpas’, que cobraron mucha popularidad en la Ciudad de México.

Roberto Cobo participó en dos cintas de Luis Buñuel. (Foto: Wiki Commons)

Su incursión en la industria cinematográfica llegó en 1947 con La niña de mis ojos, de acuerdo con IMDb; sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama fue el de ‘El Jaibo’ en Los Olvidados, la cinta del español Luis Buñuel.

Tras este papel, el actor volvió a trabajar con el cineasta en la película Subida al cielo. Además, en su catálogo cuenta con proyectos como El rey del barrio, Donde nacen los pobres y La casa de los espantos.