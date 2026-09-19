‘Él se lo buscó’: Los chats de Alexis ‘N’, ahijado de Carlos Manzo, que revelan presunta traición

¿Qué dicen los chats de ‘El Brilloso’? Así habría filtrado información sobre la seguridad de Carlos Manzo. (Cuartoscuro/Segurdiad)

El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, va más allá de su círculo de confianza en el gobierno; incluso su entorno familiar estaría involucrado, según las más recientes revelaciones.

La vinculación a proceso de su ahijado, Alexis Jesús ‘N’, conocido como ‘El Brilloso’, expuso presuntas filtraciones de información de seguridad al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la audiencia de Alexis Jesús ‘N’ se presentaron conversaciones que presuntamente sostuvo con integrantes del grupo delictivo a través de una aplicación de mensajería cifrada conocida como Threema. De acuerdo con la investigación, los mensajes mostrarían que el imputado tenía información sobre el dispositivo de seguridad de Carlos Manzo.

‘El Brilloso’ habría aprovechado la cercanía con Carlos Manzo y la relación de confianza con la familia para conocer detalles sobre la rutina y los movimientos del exedil, con el objetivo de identificar posibles vulnerabilidades, de acuerdo con el portal Debate.

En los mensajes que compartió con otros involucrados en el homicidio de Carlos Manzo, Alexis Jesús ‘N’ detallaba la cantidad de escoltas, la distribución de los elementos en eventos públicos y posibles puntos débiles en la logística.

Círculo familiar al servicio del CJNG

Alexis Jesús ‘N’ fue capturado en un operativo de fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, en Charo, Michoacán.

Las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán señalan que la presunta participación de Alexis Jesús ‘N’ forma parte de una estructura vinculada con el grupo delictivo investigado.

‘El Brilloso’ es hermano de Cristina ‘N’, también conocido como ‘El Vikingo’, quien fue detenido a inicios de agosto en Uruapan. Ambos hermanos operaban como piezas clave para la consolidación del CJNG en la región, según reportes oficiales.

Audiencia de ‘El Brilloso’ expone presunta filtración de información al CJNG

Tras las revelaciones judiciales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los datos presentados confirman la hipótesis que las autoridades consideraron desde el inicio de la investigación.

Consideró que la información logística para perpetrar el homicidio fue filtrada directamente por integrantes del círculo cercano de Carlos Manzo.

“Desde adentro vino la información, toda una situación donde prácticamente su círculo cercano participó con la delincuencia organizada. Hubo un contubernio que se confirma: entre su círculo cercano de confianza y la delincuencia organizada”, cita Quadratín a Bedolla.

‘Hay traiciones que se pagan con sangre’: Grecia Quiroz

La actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, expresó su indignación ante los avances del caso.

Lamentó que personas a las que Manzo brindó afecto y apoyo —incluso con intentos para rescatar a Alexis Jesús de entornos delictivos— fueran las mismas que, según la investigación, participaron en el ataque contra el exalcalde. Quiroz sentenció que existen traiciones que “se pagan con sangre”.