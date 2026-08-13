Entrenó con el hermano de ‘Canelo’: Detienen a ‘El Vikingo’, boxeador acusado de extorsión

Cristian ‘N’, boxeador profesional conocido como ‘El Vikingo’, fue detenido en Uruapan, Michoacán, por su presunta participación en extorsiones contra productores de aguacate, comerciantes y empresarios de la región.

El pugilista, originario de Michoacán y con parte de su carrera desarrollada en Guadalajara, también tuvo un vínculo con la familia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez: durante sus primeros años como profesional estuvo bajo la tutela de Rigoberto Álvarez, hermano del campeón mexicano.

La detención de ‘El Vikingo’ ocurrió en medio de las acciones contra grupos dedicados a la extorsión en Michoacán. Las autoridades lo relacionan de manera presunta con ‘Los R’s’, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Por qué fue detenido ‘El Vikingo’ en Uruapan?

La detención de Cristian ‘N’ ocurrió el pasado 7 de agosto en la región de Uruapan como resultado de “labores de inteligencia y seguimiento”, de acuerdo con José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

El funcionario explicó que la intervención de elementos de la Guardia Civil comenzó después de que detectaron un vehículo con vidrios polarizados, situación que derivó en una persecución y posteriormente en la captura del boxeador.

Tras su detención, las autoridades señalaron a ‘El Vikingo’ por su presunta participación en extorsiones contra productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares de la región.

“Había desempeñado funciones de enlace y relación con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares. A este personaje se le ubicaba en bares haciendo cobros de extorsión”, declaró Cruz Medina.

¿Cuál es la relación de ‘El Vikingo’ con el hermano de ‘Canelo’?

Antes de su detención, Cristian ‘N’ desarrolló su carrera como boxeador profesional en Guadalajara y estuvo bajo la tutela de Rigoberto ‘El Español’ Álvarez, hermano de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Compitió como profesional entre 2021 y 2025, principalmente en la división superligero. De acuerdo con BoxRec, su debut profesional ocurrió el 26 de junio de 2021.

‘El Vikingo’ disputó 12 peleas profesionales, con un récord de 8 victorias, 3 derrotas y un empate. De sus 8 triunfos, 5 fueron por nocaut, mientras que actualmente su ficha aparece con estatus de inactivo.

Entre sus rivales estuvieron Óscar Pedroza Padilla, Kevin Beltrán Aguirre, Cristopher Velazco, Edgar Pérez Reyes, Adán García Martínez y Óscar Alan Pérez. Medina no registra en BoxRec la conquista de algún campeonato profesional.

Rigoberto Álvarez también tuvo una trayectoria en el boxeo profesional y llegó a conquistar el campeonato interino superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En sus redes sociales, ‘El Vikingo’ compartió una fotografía junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, mientras estaba en una de sus sesiones de entrenamiento.

La imagen data de 29 de junio de 2024, semanas después de que ‘El Vikingo’ venciera a Adán García Martínez en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué relación tiene ‘El Vikingo’ con ‘Los Rs’ del CJNG?

La presunta relación de Cristian ‘N’ con ‘Los Rs’ surgió de la información obtenida por las autoridades después de su captura.

Cruz Medina afirmó que durante las indagatorias al boxeador se conoció que este “mantenía una relación cercana” con Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2’, identificado como integrante de ‘Los Rs’.

La operación criminal de esta facción está vinculada por las autoridades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el caso de ‘El Vikingo’, las acusaciones se concentran hasta ahora en su presunta participación como enlace en actividades de extorsión y en la cercanía que mantenía con ‘El R2’.

‘Los Rs’ también aparecen relacionados con investigaciones por crímenes de alto impacto en Michoacán y Jalisco. Ramón Ángel Álvarez Ayala, ‘El R1’, hermano de ‘El R2’, fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El entorno de ‘Los Rs’ también aparece dentro de las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.