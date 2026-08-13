Así fue la pelea que dejó a Prichard Colón en silla de ruedas hasta su muerte: ‘Estoy mareado, no puedo ver’

Este jueves murió Prichard Colón, quien quedó marcado por una pelea contra el estadounidense Terrel Williams en 2015, cuando un golpe sobre el boxeador puertorriqueño le provocó lesiones cerebrales que lo dejaron durante los años siguientes en silla de ruedas.

Richard Colón, padre de Prichard, informó la muerte del pugilista: “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténgannos en oraciones”, expresó en un mensaje publicado en Facebook.

Así fue la pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams

De padres puertorriqueños, Prichard Colón nació en Maitland, Florida, en 1992. Debutó profesionalmente con victoria a los 20 años ante su compatriota Xavier Lasalle en Cataño, después de ganar cinco títulos de boxeo amateur.

Pero su carrera fue corta. Dos años y medio después de su debut llegó la pelea que, sin saberlo, marcaría su vida. Tras presentarse en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Canadá, llegó como invicto a un combate contra un peleador más veterano que tampoco conocía la derrota: Terrel Williams.

Colón llegaba con 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, mientras que Williams tenía dos peleas menos. El encuentro se realizó en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

De acuerdo con ESPN, en los primeros asaltos Colón parecía ligeramente favorito para llevarse la pelea. Sin embargo, hubo un detalle que marcaría el desarrollo del combate: en varias ocasiones señaló la parte posterior de su cabeza y se quejó con el réferi de que estaba recibiendo golpes en la nuca.

Hacia la mitad de la pelea, Williams tomó la ventaja. Colón respondió con un golpe bajo, considerado una violación intencional, por lo que le dieron cinco minutos de recuperación al estadounidense.

En el siguiente round, Colón lanzó otro golpe bajo y volvió a quejarse de los llamados “golpes de conejo”. El réferi amenazó con descalificar a ambos. En el séptimo round, Williams lanzó otro derechazo por detrás de la cabeza de su rival, ante lo que el puertorriqueño cayó a la lona.

Aunque Colón se sentía mareado, le dijo al médico que podía continuar. Unos minutos después regresó a la acción. En el penúltimo asalto cayó dos veces a la lona, pero logró terminar el asalto. Al finalizar, su equipo le quitó los guantes pensando que la pelea había terminado y fue descalificado.

En entrevista con ESPN, Nieves, la madre del boxeador, reveló que al final de la pelea su hijo le dijo que estaba mareado y no podía ver. Las piernes del boxeador temblaban y mientras lo llevaban en brazos, cada vez estaba más débil.

“Le pregunté en español: ‘Papi, ¿cómo estás?’ Y me respondió en inglés: ‘Mami, estoy mareado, no puedo ver’“, relató Nieves a ESPN.

Richard, su padre, reveló que en el vestuario no podía sentarse y comenzó a vomitar. Después, colapsó sobre su propio vómito. “Pensé que iba a morir. Pensé que iba a fallecer en ese momento”, expresó.

En el hospital Inova Fairfax, una tomografía reveló un hematoma subdural —acumulación de sangre en el cerebro y la duramadre—, por lo que le practicaron una neurocirugía que le salvó la vida, pero cambió todo para siempre.

Colón quedó en estado vegetativo persistente, sin poder responder por sí mismo y bajo los cuidados de tiempo completo de su madre. También quedó con un tubo para alimentarse y una bolsa de colostomía para ir al baño.

La carrera de Williams no fue mucho más larga: permaneció dos años inactivo después de la pelea contra Colón y posteriormente disputó cuatro combates más; el último, su primera derrota que fue contra el puertorriqueño Thomas Dulorme en 2019.

Un año después de la pelea,la Consejo Mundial de Boxeo (CMB) creó la regla ‘Prichard Colón’, la cual consiste en castigar a quienes dan golpes de conejo y realizar una revisión médica a los boxeadores que los reciben.

En junio de 2021, Prichard recibió la distinción de campeón honorario del CMB.