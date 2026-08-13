Cruz Azul deja ir su pase a cuartos: Resultados de la Leagues Cup HOY 13 de agosto

Salvo América y Cruz Azul, los demás equipos de Liga MX que juegan hoy ya están eliminados de la Leagues Cup. [Fotografía. Especial El Financiero, Shutterstock]

¡El campeón de la Liga MX dejó ir su pase ante Robert Lewandowski y compañía! Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentaron en su último partido de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. La ‘Máquina’ dependía de sí misma para conseguir uno de los cuatro lugares para los conjuntos mexicanos en los cuartos de final; sin embargo, dejaron ir la oportunidad.

El conjunto celeste llegaba al encuentro con 6 puntos después de ganar sus primeros dos compromisos, pero un gol en los minutos finales los dejó fuera de la contienda.

Otros equipos mexicanos como Santos Laguna, América Necaxa y Tijuana también cerraron su participación en la Leagues Cup en la jornada de este 13 de agosto.

¿Cómo quedó Cruz Azul vs. Chicago Fire?

El Chicago Fire ganó por 2-1 este jueves al Cruz Azul en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, para cerrar con el pleno de victorias la fase de grupos de la Leagues Cup y citarse con Monterrey en cuartos de final.

Con esta derrota, Cruz Azul acabó eliminado del torneo, que mide a los clubes de la MLS con los de la Liga MX.

En un SeatGeek Stadium repleto de aficionados de Cruz Azul, el sudafricano Puso Dithejane adelantó al Fire en el minuto 67 y, tras el momentáneo empate del argentino Nicolás Ibáñez en el 81′, el propio extremo de Chicago selló su doblete personal en el 93′.

En ese momento, el Fire ya había sustituido al delantero polaco Robert Lewandowski, su estelar fichaje de este verano, incorporado procedente del Barcelona.

Con estos tres puntos, el Fire acabó como líder entre los equipos de la MLS, con tres victorias de tres.

Cruz Azul llegaba a la última jornada con opciones de avanzar y como dueño de su destino, pero la derrota puso fin a su torneo.

Resultados de la Leagues Cup HOY

Portland remontó para vencer 3-1 a Tijuana. Mourad El Ghezouani adelantó a Xolos al 19’, pero Kevin Kelsy empató al 40’; después, Antony marcó el 2-1 al 64’ y Ariel Lassiter selló el triunfo al 76’. Portland terminó con seis puntos, pero quedó eliminado, al igual que Tijuana, que cerró sin unidades.

Austin ganó 6-5 en penales. América se adelantó al 48’ con un autogol de Jon Gallagher, pero Myrto Uzuni empató al 67’. Austin ganó el punto extra 6-5 en penales. Ambos avanzaron a cuartos de final, con ocho puntos para Austin y siete para las Águilas.

Santos venció 2-0 a Philadelphia con goles de Ramiro Sordo, al 48’, y Ezequiel Bullaude, al 51’. El resultado no bastó para avanzar, pues ambos equipos quedaron eliminados al no terminar entre los cuatro primeros de sus respectivas ligas.

New York City FC 1-2 Necaxa. NYCFC se adelantó al 37’ con un autogol de Agustín Oliveros, pero Necaxa remontó con tantos de Juan Valencia, al 58’, y Juan Torres, al 79’. La victoria no alcanzó para que los Rayos avanzaran, por lo que ambos equipos quedaron eliminados de la Leagues Cup 2026.